Hernán Galindez: Vamos a luchar contra todo y todos unidos como siempre

El arquero de Universidad de Chile Hernán Galindez, que jugó en el empate 1-1 entre la selección ecuatoriana y Brasil tras la expulsión de Alexander Domínguez, se mostró satisfecho por salvar un punto, aunque lamentó el controversial encuentro jugado en Quito.

"Si antes me sentía orgulloso de ser parte de este grupo, ahora es una sensación más grande que no me entra en el pecho", escribió en sus redes sociales.

"Vamos a luchar contra todo y todos unidos como siempre y rodeados por el calor de nuestra gente", siguió el ecuatoriano.

"Todavía falta, pero vamos juntos Ecuador querido", complementó Galindez.

Ecuador y Brasil igualaron 1-1 en un partido que tuvo mucha controversia, con acción del VAR y expulsados.