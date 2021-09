Hinchas de la Roja criticaron llamado de Diego Valdés y ausencia de Leonardo Gil en nómina de Lasarte

Leonardo Gil ha mostrado un gran nivel esta temporada en Colo Colo, pero sigue sin opciones en la Roja algo que nos hinchas hicieron notar en redes sociales, los que además criticaron el llamado a Diego Valdés.

Leo gil, como ctm lasarte no lo nomina. Y me sobra Bastian Yañez, no se ni quien ctm es. Es el nuevo marcelo allende, lo convocan para hacer banca. En vez de llevar a gil, que te puede ayudar con algunas ocasiones de gol, tiene experiencia en varios clubes, etc. Lasarte ELIMINADO