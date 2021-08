Inter Miami destacó el llamado de Robbie Robinson a la selección chilena

El club estadounidense Inter Miami destacó en sus redes sociales el llamado al delantero Robbie Robinson para la selección chilena, de cara a la próxima triple fecha de Clasificatorias en que la Roja jugará ante Brasil, Ecuador y Colombia.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la institución cuyo propietario es David Beckham informó a sus seguidores sobre esta convocatoria y además publicó un artículo en su sitio oficial.

En la publicación subrayan que es la primera ocasión en que Robinson ha sido llamado a una selección adulta y también dieron a conocer las fechas de los partidos en que estará presente el ariete: El 2 de septiembre ante Brasil, el 5 del mismo mes frente a la "Tri" y el 9 ante los "cafeteros".

"Robinson ha estado en una forma fuerte, anotando dos goles en sus últimos dos partidos por Inter Miami. El delantero, cuya madre nació en Chile, ha marcado cuatro goles este 2021 y es el segundo goleador del equipo", completaron.

Called Up: @RobbieRobinson7 🇨🇱



The #InterMiamiCF forward will join the Chilean National Team (@LaRoja) for its upcoming FIFA World Cup Qualifying matches.



Details:https://t.co/LHSXOYxDgk