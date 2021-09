Jaime Valdés cree que a La Roja le "están pasando la cuenta por Sergio Jadue"

Jaime Valdés, veterano volante de San Antonio Unido, ídolo de Colo Colo y ex seleccionado nacional, reaccionó en sus redes sociales por el penal que no le cobraron a Arturo Vidal en el duelo entre Chile y Brasil, y propuso una teoría relacionada con el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, y que tuvo gran aceptación entre sus seguidores.

"Cada vez tengo menos dudas que nos están pasando la cuenta por Sergio Jadue", escribió Pajarito en sus historias de Instagram y con el botón de encuesta, con una aprobación que superaba el 90 por ciento de los votos.

Su idea estaba acompañada de las declaraciones del ex árbitro internacional Javier Castrilli, quien afirmó que la falta contra Arturo Vidal fue penal y el juez del compromiso, el peruano Dario Haro, falló en no cobrar el penal.

Consignar que Jadue, ex presidente de la ANFP, se encuentra en Estados Unidos en el marco de la investigación del FIFA Gate, en donde él tuvo un rol como informante del FBI al detallar sobre las irregularidades actividades de Conmebol, y ha logrado postergar por 11 veces la lectura de la sentencia que dictará la Justicia por corrupción.

Chile, que ha sufrido varias injusticias arbitrales durante las presentes Clasificatorias, está séptimo en la tabla y este domingo tiene una trascendental visita a Ecuador en Quito, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).

Todos los detalles los podrás seguir junto a AlAireLibre.cl y en Al Aire Libre en Cooperativa.