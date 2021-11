Johnny Herrera: Marcelino Núñez cumplió no más, no fue Cafú

El controvertido ex portero de Universidad de Chile y La Roja Johnny Herrera comentó el desempeño de Marcelino Núñez en la victoria del "Equipo de Todos" ante Paraguay por 1-0 en Asunción y, si bien, dijo que respondió, también llamó a la calma sobre el volante que actuó como carrilero derecho, ante la ausencia de Mauricio Isla.

Herrera aseguró en su rol de comentarista en TNT Sports que "Marcelino cumplió no más, y estuvo a la altura de los 11 jugadores que estuvieron en cancha. No tuvo los desbordes de Isla por ejemplo. Cumplió, pero no fue un Cafú".

Isla se quedó en Chile por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19 y habrá que esperar el resultado de un PCR para saber si estará presente el martes contra Ecuador en San Carlos de Apoquindo, a partir de las 21:15 horas (00:15 GMT).