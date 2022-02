La programación de las últimas fechas de las Clasificatorias a Qatar 2022

Las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 están llegando a su fin y en marzo se disputarán las últimas dos fechas de la contienda sudamericana para alcanzar un boleto para la cita más importante del fútbol.

La selección chilena tendrá dos importantes desafíos ante Brasil y Uruguay para intentar meterse al Mundial en unos partidos que se jugarán el 24 y 29 de marzo.

Programación de la jornada 17 de las Clasificatorias:

24 de marzo

Argentina vs. Venezuela.

Brasil vs. Chile.

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador.

Uruguay vs. Perú.

* Horarios y estadios por confirmar.

Programación de la jornada 18 de las Clasificatorias:

29 de marzo

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

* Horarios y estadios por confirmar.