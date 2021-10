La Roja conoció la programación para los duelos ante Paraguay y Ecuador en noviembre

La selección chilena conoció la programación para sus duelos ante Paraguay y Ecuador por la doble fecha FIFA de noviembre (13 y 14) de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Conmebol oficializó que La Roja visitará a los "guaraníes" el 11 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, a partir de las 20:00 horas de Chile (misma hora local), en tanto que el duelo con los "tricolores" será el 16 del mismo mes, a las 21:15 horas (00:15 GMT) en Santiago.

Todo el resto de los partidos se llevará a cabo en las mismas fechas, salvo el compromiso entre Uruguay y Argentina, que chocarán el viernes 12 desde las 20:00 horas.

Chile se ubica sexto con 13 puntos, a tres de la zona de repechaje y clasificación directa a Qatar, por lo que esta jornada doble será clave en su búsqueda de estar en la próxima cita planetaria.

Revisa la programación de noviembre en el camino a Qatar:

Fecha 13:

Jueves 11 de noviembre

- Ecuador vs. Venezuela, 18:00 horas. Quito.

- Paraguay vs. Chile, 20:00 horas. Asunción.

- Brasil vs. Colombia, 21:30 horas. Sao Paulo.

- Perú vs. Bolivia, 23:00 horas. Lima.

Viernes 12 de noviembre

- Uruguay vs. Argentina, 20:00 horas. Montevideo.

Fecha 14:

Martes 16 de noviembre

- Bolivia vs. Uruguay, 17:00 horas. La Paz.

- Venezuela vs. Perú, 20:00 horas. Caracas.

- Colombia vs. Paraguay, 20:00 horas. Barranquilla.

- Chile vs. Ecuador, 21:15 horas. Santiago.

- Argentina vs. Brasil, 21:30 horas. San Juan.