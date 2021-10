Lasarte: Fue redondo lo que se vivió en San Carlos, ojalá podamos repetir es fiesta con Venezuela

El director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, habló este miércoles en la jornada previa al desafío de la Roja ante Venezuela por la fecha 12 de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, asegurando que espera repetir la fiesta que se vivió en San Carlos de Apoquindo ante Paraguay el domingo pasado.

"Los jugadores se sintieron muy a gusto en San Carlos. La gente levantó en momentos en que nos vimos apagados, el público tuvo una comunión con los futbolistas en determinados momentos. Fue redondo lo que se vivió en San Carlos, ojalá podamos repetir una fiesta así mañana", apuntó el entrenador en conferencia de prensa.

Es que el técnico de la Roja no se confía, pues cre que "Venezuela es un rival de cuidado, no es lo mismo que hace 20 años atrás. Es un equipo que juega bien por lo que debemos hacer algunos ajustes... Tiene un formato distinto al de Paraguay. Tiene jugadores muy destacados a nivel individual".

Además, es consciente de la situación que atraviesa el equipo y de lo difícil que está poder llegar al Mundial. "Si no sumamos de a tres, el resto no nos sirve de nada. Hay muchos equipos peleando por la misma situación", señaló.

El reemplazante de Aránguiz

En cuanto a lo futbolístico, Lasarte habló del reemplazante de Charles Aránguiz y expuso que "lamentablemente su ausencia nos obliga a hacer una modificación, pero la idea es hacer la menor cantidad de cambios posibles. Tenemos jugadores que, aunque no reúnen las mismas cualidades de él, sí nos pueden entregar otras", dijo.

Eso sí, para ese puesto son dos los candidatos: Marcelino Núñez y Tomás Alarcón. Sobre el primero apuntó que "lo vemos crecer. Tiene una pegada muy por encima de la media y en el futuro va a aprovecharlo como un hecho destacado. Tiene buen recorrido, toma buenas decisiones, es versátil, es generoso. Es muy importante. Él está en un crecimiento sostenido. Lo vemos cada vez mejor y eso nos alegra mucho".

En cuanto a Tomás Alarcón, que pasa un buen momento en Cádiz de España, apuntó que "cuando están Pulgar, Vidal y Aránguiz, para cualquier otro jugador es difícil ocupar un lugar. El mediocampo chileno está en el top. Tomás hace poco jugaba en la liga local, ahora lleva poquito en Cádiz, se ha asentado y le reconocemos su talento. Es una posibilidad para reemplazar a Charles (Aránguiz)".

Finalmente, el técnico uruguayo se refirió al momento de Alexis Sánchez: "Creo que uno sería injusto si hiciera una valoración total tomando en cuenta que Alexis viene de lesiones, de un periodo de recuperación. No ha tenido gran cantidad de minutos en Italia. No sé si lo comparten, pero lo he visto de menos a más. En el segundo tiempo estuvo muy bien. Es factor la generación de juego".