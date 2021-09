Lasarte: Tengo la sensación que Sudamérica siempre se ve más perjudicada que el resto

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, hizo la previa del duelo de este jueves ante Brasil, y analizó lo ocurrido con los clubes ingleses manifestando su preocupación en torno a que esta se haga una constante y más clubes o asociaciones se sumen en las próximas fechas clasificatorias.

"Hemos estado en contacto con otros colegas y a partir de eso, es una cuestión que nos preocupa, porque podemos pensar que es una situación puntual, pero está la posibilidad de que sea algo más general, que se sumen otras asociaciones. Hay una serie de pautas marcadas por la FIFA y tengo la sensación que Sudamérica siempre se ve más perjudicada que el resto, como que se nos ve de esa manera, no me parece justo y me preocupa", dijo Lasarte en conferencia de prensa.

"En lo particular, nos hubiese gustado que Ben y Francisco pudiesen estar con nosotros, no ha sido así. Es una pena porque en un grupo formado, que alguno por una u otra circunstancia no esté, perjudica", añadió.

Consultado respecto a lo que se viene en los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia, el DT uruguayo expresó que no ha sacado cálculos respecto a los puntos ideales.

"No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana, porque me parecía que había tiempo y que se pudo haber resuelto de otra manera. Es como todo forzado, con la Copa América empezando a una semana de la fecha clasificatoria anterior, y queda todo como apretado", dijo.

"No es esta la más fácil que nos podría toca, porque tenemos al mejor equipo como local y dos visitas complicadas. Dicho eso, nosotros tenemos que sumar y en la medida que sumemos y nos veamos bien, será una triple jornada productiva, y en la medida que no sea así, será más difícil para lo que viene después", complementó.