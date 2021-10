Martín Lasarte: Esto no es tan lapidario como para pensar que no podemos ir al Mundial

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, afirmó que la caída ante Perú "no es tan lapidaria" como para desechar la opción de seguir luchando por un cupo en el próximo Mundial de Qatar 2022, mientras que reconoció que analizó sustituir a Alexis Sánchez.

Para el DT uruguayo, el primer gol de los locales "modificó la confianza y el control del partido que el equipo había tenido, la segunda parte no empezamos bien. Estábamos a punto de hacer dos cambios cuando recibimos el segundo gol. El equipo intentó, tuvimos acercamientos, pero nada de tanto peligro... no creo que eso sea tan lapidario como para pensar que no podemos ir -al Mundial".

"Vinimos con la intención o ilusión de sacar un resultado positivo, no lo conseguimos, pero la eliminatoria tiene que cada partido la modifica en la medida que los resultados se dan. Está claro que nosotros no conseguimos lo que vinimos a buscar y venimos de cuatro partidos muy complicados, Brasil en casa y tres salidas, no le tocó a nadie eso. Ahora tenemos dos partidos en casa y tenemos que conseguir los seis puntos", agregó.

Tras señalar que tiene "una cuota de responsabilidad" en el bajo nivel del equipo y su complejo escenario en la tabla de las Clasificatorias, donde es octavo, detalló por qué no reemplazó al atacante de Inter Alexis Sánchez.

"Es difícil con jugadores de esta magnitud, fundamentalmente porque en un chispazo, una situación, un golpeo, pueden modificar todo, en algún momento lo pensamos, porque no viene teniendo minutos y va en desmedro de su rendimiento. Entiendo la pregunta, pero es de difícil respuesta, pensamos que era lo mejor sustituirlo, pero siendo el jugador que es, uno piensa que en alguna situación puede mejorarlo", dijo.

De cara al choque del domingo con Paraguay, avisó que "tenemos que aumentar nuestro caudal de juego, nuestro porcentaje de llegadas y acierto que ha sido nuestro talón de Aquiles. Tal cual lo hicimos hoy, no hay que pensar que lo vamos a conseguir, tenemos que modificar muchas cosas".

"Sé que la gente está dolida, triste, enojada, frustrada. Lo entiendo, es así. Pido que tenemos al fin dos partidos de local con posibilidad que vaya público, que apoyen al grupo de jugadores, que los empuje, les dé alas. Es una situación delicada como han tenido delicadas muchos otros equipos, nunca hay nada sencillo y nos toca una etapa dura", complementó.

La Roja recibe a Paraguay en San Carlos de Apoquindo el próximo domingo 10 de octubre.