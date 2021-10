Martín Lasarte: Nos ponemos en carrera y tenemos vida, pero sigue siendo difícil

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, valoró la victoria 3-0 sobre Venezuela, que dejó a su equipo en carrera al Mundial de Qatar 2022, aunque reconoció que la ruta hacia la cita planetaria aún es "difícil".

Tras el triunfo, el uruguayo sostuvo que no "es para tirar campanas al vuelo, pero sí es cierto que nos ponemos en carrera. Tenemos vida, esperanza, ilusión... sigue siendo difícil, pero la miramos con otros ojos a los que la mirábamos hace un tiempito atrás".

El DT, igualmente, destacó que en la escuadra nacional "hay una comunión muy importante entre todos los estamentos que formamos lo que puede ser este grupo, jugadores, funcionarios, gerente, la gente de prensa, el cuerpo técnico, esas cosas sé que para muchos no son importantes, pero para mí son fundamentales, eso se nota".

"Se nota la cierta versatilidad que el equipo empieza a tener, no solo puede jugar de una manera, como con Paraguay, hoy la ausencia de Charles -Aránguiz-, la cuestión física, hacía pensar por la característica de juego de Venezuela, que en algún momento, incluso con el marcador a favor, se nos presentaran situaciones como el tercer gol, que aprovechamos", continuó.

Sobre la idea de reemplazar al suspendido Charles Aránguiz con Diego Valdés, afirmó que "demandaba un análisis un poco más profundo de las características de jugadores que lo podían suplir. Diego estaba en la primera línea e hizo un partido fantástico, lo quiero destacar, no es fácil tener una oportunidad y cumplir muy cerca de lo máximo, estamos contentos por Diego".

"Creo que los dos partidos de acá, el resultado, la forma, la diferencia de juego, la manera distinta de jugar un partido y otro, eso es interesante, desde ese lugar estamos contentos. Al final, lo perfecto hubiesen sido nueve puntos, no siete, en el segundo escalón estaban siete, pero de alguna manera, si algo tiene la clasificatoria es que pasa una serie de partidos y las cuestiones se modifican", siguió el entrenador de la Roja.

"No es fácil, no es sencillo, hay mucha tela que cortar, entiendo la premura, pero lo importante es ir asentándonos y en la medida que tengamos las oportunidades, no dejarlas pasar", siguió.

Lasarte continuó y descartó que el triunfo fuera un "tapabocas" para sus críticos: "No entro en esa guerra, me ha pasado mil veces, cada uno hace su trabajo y si lo hace con respeto, podemos estar de acuerdo o no... mi tema es hacer funcionar al equipo".

En lo referido a la presentación de Erick Pulgar, quien "hizo un gran partido y fue sustituido por su tarjeta", puntualizó que sus dos goles fueron "resultado de una serie de situaciones de balón parado, que es un elemento más, hoy el partido lo encaminó la pelota quieta y para que haya pelota quieta, hay qu egenerar cosas. Me quedo contento porque lo conseguimos por ahí y porque Erick haya sido autor de los goles e hizo un partido bueno, completo, como nos tiene acostumbrados".

"Creo que tenemos que ganar partidos, no me da para poner a mirar si sumo tres... hay dos cosas importantes, ganar partidos y mejorar la diferencia de goles que puede ser decisiva, pero no estoy mirando si empatan o si el otro... no puedo hacer nada, más allá de la característica de observador que todos tenemos. Yo vivo el partido a partido, el rival que viene y si lo podemos hacer bien, lógicamente mejor", agregó.

Luego, destacó que en San Carlos "volvimos a vivir una fiesta, el fútbol es con gente, por suerte está empezando a cambiar, pero más allá que sea con gente, hablaba de comunión, al público no lo puse y debería haberlo puesto, hay una comunión muy interesante, linda, entre gente, banderas, la forma de cantar el himno, de alentar, la forma en que los jugadores se comunica con los hinchas no pasa en todos lados; es un valor agregado, en estos dos partidos la gente nos dio y nosotros le pudimos dar. Es un elemento importante".