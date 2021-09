Martín Lasarte: Si no tuviera la convicción que iremos al Mundial, no hubiera venido

El director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, analizó el complejo momento que vive su equipo en la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas, mostrándose optimista con clasificar al Mundial de Qatar 2022.

"Machete" dijo en conferencia de prensa previa al duelo con Colombia, de este jueves, que "si no tuviera la convicción -que iremos al Mundial-, no hubiera venido. Yo no partí de cero, me tocó ya con cuatro partidos, que creo que es muy importante".

"La realidad es así. Llevamos un triunfo en 10 partidos, pero está la Copa América, que yo lo dije, la íbamos a tomar para generar otras cosas, si los resultados nos acompañaban, mejor, y zurcir cosas que pasaban dentro y fuera de la cancha, cosas que parecen banales ahora, pero que en su momento parecían el gran problema del fútbol chileno (conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal)", agregó.

Además, Lasarte aseguró que espera obtener un triunfo ante los "cafeteros" en Barranquilla, este jueves a las 20:00 horas (23:00 GMT), aunque no despreció por completo la posibilidad de conseguir un empate.

"Teniendo en cuenta las condiciones, donde todo el mundo en general sufre. Un punto en Colombia es bueno, pero necesitamos más que eso. Necesitamos un poco de oxígeno, de tres puntos, que nos permitan meternos en carrera. Un empate no sería malo, pero nos gustaría ganar", señaló.

"Un resultado positivo, nos daría una confianza y seguridad que sobre todo de cara al gol no estamos teniendo, ojalá que lo podamos conseguir, porque eso nos haría mucho más duros y eficaces, mucho más optimista a todos de cara a clasificar al Mundial", siguió en la misma línea.

Finalmente, hizo hincapié en la falta de gol de La Roja: "Hicimos un gran partido con Brasil y no ganamos, de hecho ni empatamos. Contra Ecuador no tan bien y obtuvimos un punto", descartando además de forma tajante pensar en una salida: "No me he planteado ningún escenario. Hay que hacerse responsable de los resultados", cerró.

