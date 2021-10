Martín Lasarte sobre Brereton: El juega de otra forma, se está tratando de adaptar y sus compañeros a él

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, habló nuevamente sobre el aporte del delantero Ben Brereton, de quien destacó la gran adaptación que ha tenido con sus compañeros, dentro y fuera de la cancha.

"Como fenómeno social, lo que genera para afuera, evidentemente tiene un ángel particular, es así como lo vemos todos, sencillo, sonriente, optimista, siempre con una ilusión fantástica, comentamos con compañeros esa particularidad que tiene de integrarse aún con dificultades en el idioma, que aún las tiene y muchas, más allá que hace un esfuerzo", declaró.

"Se ha ganado el cariño del resto de sus compañeros de forma rápida, eso habla bien de él y sus compañeros, eso hace que su adaptación sea más rápida y más sencilla", complementó en conferencia de prensa, previa al duelo con Venezuela.

En ese sentido, valoró que "él juega de otra forma, en Inglaterra se juega de otra manera, él juega de otra manera, hay una cosa de ida u vuelta, él se está tratando de adaptar y el resto de compañeros se trata de adaptar a él".

Fue cuestionado si es que el jugador de Blackburn Rovers es "inamovible" en su oncena y respondió: "No quiero se rehén de mis palabras, uno nunca sabe, en esto del fútbol, hay algunos futbolistas de la selección que es muy difícil, si están en una condición adecuada, pensar que no van a jugar, después hay otros como en algún otro caso que son partido a partido, en algunos casos competirán y en otros no".

"Ben tiene una particularidad, ha jugado en Inglaterra así, ha jugado aquí también, puede jugar por izquierda, por derecha, como centrodelantero o con otro delantero, son facetas que hacen que su inclusión sea más posible frente a otros compañeros", siguió.

También le preguntaron sobre los dichos del ex seleccionado Rafael Olarra acerca del ariete nacido en Inglaterra y sostuvo que "cuando hay gente con recorrido y hace este tipo de apreciaciones, son propias y no tengo nada que decir (...) respeto muchísimo las apreciaciones de otros".

Por ello, realizó un profundo análisis de lo que aporta Ben en lo futbolístico: "Era buscar un futbolista con características distintas que entendíamos que no hay en el medio, de envergadura, que juega con defensas muy correosas, que dan alternativas en momentos de modificar y no solo intentar ataques combinados, sino para jugar de manera más directa, por sus características".

"Es eso, es cierto que tiene un ángel y en ningún momento he puesto a Ben en un lugar que no sea la realidad, juega en Segunda División de Inglaterra, ha tenido un buen inicio, casi un gol por partido, muestra un mejoramiento, creo que lo ha tenido en la selección", siguió.

Posteriormente, aterrizó su incorporación al sostener que "no sé si es inamovible, está en una etapa de crecimiento, de adaptación, no habla el idioma, juega de otra forma bastante diferente, se tiene que adaptar".

"Es todo más moderado, yo nunca lo he ensalzado a un lugar que nos es la realidad, más allá que tiene un ángel especial, es una persona que sorprende en afiches comerciales, publicidades, alguien le ha visto cosas, no he sido yo, pero respeto mucho las opiniones de otros, más allá que creo que tiene matices", completó.

Luego aportó que "los jugadores llegan a un momento o lugar donde su rendimiento es tan continuo en lo bueno, en un nivel de puntos importantes, que hace que uno decida que jueguen o que juegan siempre, hay otros momentos en que las características complementarias, otros compañeros, hace que uno intente asociarlos y hace que uno los mueva a otra posición".

La Roja prepara su duelo del jueves ante Venezuela, que se jugará en San Carlos de Apoquindo a las 21:00 horas.