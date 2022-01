Martín Lasarte y opción de usar a Brereton, Alexis y Vargas: Hemos manejado la idea del tridente

El director técnico de la selección chilena Martín Lasarte habló en conferencia de prensa de la preparación para el encuentro del jueves ante Argentina por la fecha 15 de las Clasificatorias a Qatar 2022 y se abrió a la posibilidad de usar desde el arranque a Ben Brereton, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

"La idea del tridente la hemos manejado. Creo ante Paraguay Vargas entró al final junto a Alexis y Ben. La posibilidad de competir los tres juntos existe", indicó el entrenador uruguayo.

Sobre el buen momento de Sánchez en Inter de Milán, aseguró que "sería desconocer, incluso hasta comentarios que realizamos en el entrenamiento con gente del staff técnico, respecto que lo vimos muy bien, con mucha confianza, incluso más veloz. Cuestiones que hablan de lo que se plantea ahora por su regularidad, en el caso de él lo hemos visto muy bien".

"Ayer fue el primer entrenamiento, pero lo vimos bastante mejor que en otras ocasiones porque había tenido dificultades, había estado lesionado, estaba jugando poco, pero en esta ocasión lo vimos mejor", agregó.

En cuanto a Brereton, aseguró que para ser su primera vez en la altura "lo vi bien en sus movimientos, en sus sensaciones, en lo que transmitió. Ahondamos en pautas por lo que se siente de jugar en altura, donde el balón sale más rápido, planea un poco más. En los entrenamientos estamos tratando adaptación, los trabajos van por eso. Sentimos que está muy bien".

Sobre otro jugador que mostró sus sensaciones fue por Charles Aránguiz, advirtiendo que su titularidad "no la tengo totalmente decidida, no me parece lógico que le entreguemos al rival esa información. Es un jugador de experiencia con muchas batallas encima. Seguramente está en condiciones de aportar, hay optimismo porque lo hemos visto bien, bastante mejor de lo que pensábamos".

Ante las dudas sobre otros futbolistas que vienen sin partidos en el cuerpo por el momento de la temporada, Lasarte indicó que "cuando uno no compite en forma habitual es difícil estar al 100. Pero en líneas generales se ven bien y nos hace sentirnos optimistas del desempeño que tendrá el equipo".

Asimismo, al ser consultado por qué selección padecerá más las ausencias, indicó que "esto es una conversación de café... Es difícil para nosotros que no esté Vidal y para ellos, también debe ser complicado no tener a Messi. Pero a cualquier equipo del mundo le perjudicaría no tener a Messi y lo mismo le pasa a cualquier equipo del mundo al no tener a Arturo".

La decisión de jugar en Calama

Sobre la determinación de jugar el partido ante Argentina fue claro en apuntar que "la idea de jugar en Calama partió del cuerpo técnico y después hubo mucha gente que nos dio datos, pautas y sensaciones. Sería injusto nombrar a uno porque fueron muchas personas las que aportaron".

"Si nuestro segundo partido en esta fecha doble fuera en Perú, Uruguay o Paraguay, jugábamos en Santiago. Pero como nuestro próximos partido es en la altura de La Paz, usamos la doble fecha para aclimatarnos a ella. No es nada contra Argentina ni con otro rival y después el tiempo dirá si fue acertado o no", complementó.

Por otro lado, destacó a los hinchas. "Llegamos a las dos de la mañana y nos sorprendió toda la gente que nos fue a recibir, eso te oxigena el alma y te da energía, no hay más que agradecer", sentenció.