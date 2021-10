Ricardo Gareca: No me detengo en las ausencias de Chile, en una selección están los mejores

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, restó importancia a las ausencias de Eduardo Vargas y Arturo Vidal en el duelo de este jueves por las Clasificatorias a Qatar 2022.

"No me detengo en las ausencias que pueda tener Chile, en una selección están los mejores jugadores. Quienes los reemplacen son de sumo cuidado y están a la altura. Nosotros enfrentamos a la selección de Chile y no la determinan los jugadores. Estamos convencidos que los muchachos van a responder", sostuvo el DT.

Luego, insistió en que "no enfrentamos a nombres, sino a la selección; Chile es una selección importante en cualquiera de sus condiciones, se ha ganado ese respeto por todo lo que han conseguido. En ese aspecto no modifica nada por quien juega, pero hay jugadores importantes y tiene valores importantes que deben estar con muchas ganas para poder reemplazarlos".

"El partido con Chile es muy importante, ambas selecciones juegan cosas valiosas, no sé si determinantes, pero lo consideramos importante, al menos para las aspiraciones nuestras", agregó.

"Entiendo las necesidades, eso lo sabemos, pero es un partido muy importante para la selección, son finales y lo tomamos con esas características, de final, es difícil la eliminatoria para todas las selecciones, es importante que tengamos confianza y estemos tranquilos. Enfrentamos a una selección importante que está en la misma situación que nosotros", continuó.

Chile visita a Perú este jueves desde las 22:00 horas en Lima.