Robbie Robinson se restó de La Roja: Decidí evaluar cuál selección voy a representar

El delantero Robbie Robinson, solo minutos después de ser liberado de la nómina de Chile para los duelos de Clasificatorias, utilizó sus redes sociales para explicar su decisión de restarse de La Roja y afirmó que volverá a Estados Unidos para evaluar "cuál selección" quiere representar.

"He decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cual selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs", escribió en inglés y español el ariete en su Instagram, a menos de 24 horas para el crucial duelo con el Scratch en el Monumental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robbie (@robbie_robinson7)

Del mismo modo, el jugador de 22 años agradeció a hinchas, jugadores, entrenadores y trabajadores de La Roja por el trato que le dieron durante los días que estuvo concentrado con el equipo.

"Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento agradecido por como me han tratado", expresó, casi en tono de despedida.

De esta forma, el técnico Martín Lasarte perdió a una de sus alternativas para esta triple fecha ante Brasil, Ecuador y Colombia.

El partido con Brasil está programado para este jueves a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el Estadio Monumental y lo podrás seguir junto a AlAireLibre.cl y en Al Aire Libre en Cooperativa.