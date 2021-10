Sebastián Vegas se ilusiona con el Mundial: Esperamos que la gente sueñe con nosotros

El defensor de la selección chilena Sebastián Vegas habló en conferencia de prensa tras la goleada de Chile por 3-0 sobre Venezuela y le hizo una invitación a los hinchas a soñar con la clasificación al Mundial de Qatar.

"Tenemos la ilusión muy alta. Esperamos que la gente también sueñe con nosotros y vamos a seguir por esos sueños. Vamos a seguir saliendo a buscar las victorias y dando todo de nosotros para conseguir eso", apuntó el jugador de Monterrey.

Respecto a cómo afrontarán los próximo partidos de Clasificatorias, aseguró que "de la misma forma. En estos dos partidos sabíamos que teníamos que salir a buscar los puntos y quedamos en una posición en donde queríamos estar. Se nos abre un poquito y tenemos que seguir buscando los resultados. Aún tenemos puntos en disputa, así que vamos a dar la pelea hasta el final".

Por otro lado, resaltó el gran partido de su ex compañero en Audax Italiano Diego Valdés. Me parece que hizo un gran partido. No sé si fue el mejor de la cancha, pero está dentro de los mejores. Me da mucho gusto por él. Lo conozco hace mucho tiempo, sé que trabaja duro y estoy muy feliz por el rendimiento que tuvo hoy en cancha, por él y por el equipo. Me parece que el equipo dio un gran partido en todas sus líneas y eso hace que que los rendimiento individuales también resalten".

Finalmente, valoró el rol del público en San Carlos de Apoquindo. "Siempre es lindo jugar con nuestra gente en el estadio. Ellos siempre nos dan ese plus extra que necesitamos. Son un jugador más así que estamos muy felices de haber estado con ellos y por el gran apoyo que nos dieron", expresó.

En esa línea le hizo un pedido a la dirigencia del fútbol chileno. "Me parece que la ANFP tomaría una buena decisión al hacernos jugar acá (en San Carlos). La verdad, la gente se comportó muy bien con nosotros. Nos dio un gran empujón en los dos partidos, así que estamos muy felices aquí", sentenció.