Ex compañero de Haaland: Lo volví loco con Boca Juniors y ahora se hizo fanático

El argentino Leonardo Balerdi, ex jugador de Borussia Dortmund, aseguró que "volvió loco" a la estrella noruega Erling Haaland hablándole de Boca Juniors y sostuvo que el ariete ahora es seguidor de los "xeneizes".

"Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo", dijo en TyC Sports.

"Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta '¿Cuándo vamos?' así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve. Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más", añadió el futbolista que ahora milita en Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.

Haaland fue elegido recientemente el mejor jugador de la Bundesliga por los hinchas y es pretendido por grandes potencias del fútbol europeo.