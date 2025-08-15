Damián Pizarro recibe dura crítica en Italia: “Escasa mejora en su formación”

Damián Pizarro atraviesa semanas complicadas en Italia. El ex Colo Colo no ha podido afirmarse en Udinese desde su llegada en 2024 y, según la prensa local, su falta de adaptación preocupa a la dirigencia. El diario Messaggero Veneto fue tajante: "Quizás sea una cuestión de personalidad... como lo demuestra la escasa mejora que ha tenido durante su proceso formativo".

Por ahora, no existen ofertas formales en Europa, pero el club no descarta enviarlo a préstamo para que gane experiencia antes de competir por un puesto en la Serie A.

🇮🇹 ¿Por qué critican a Damián Pizarro en Udinese?

La principal crítica es su lenta adaptación al fútbol italiano. En la última temporada tuvo una participación mínima, algo que contrasta con las expectativas que generó su fichaje desde Colo Colo. Los medios locales creen que un préstamo aceleraría su desarrollo y le permitiría volver más preparado.

⚽ ¿Qué refuerzos prepara Udinese para la delantera?

El club está a un paso de cerrar al polaco Adam Buksa, delantero del Midtjylland y exdirigido por Kosta Runjaic, actual técnico bianconero. Su llegada aumentaría la competencia en ataque, justo cuando Alexis Sánchez negocia su salida y Pizarro no define su futuro.

💰 ¿Cuánto gana Damián Pizarro?

Según el sitio Capology, Pizarro recibe un sueldo anual de $740 mil euros, que equivalen a cerca de 825 millones de pesos chilenos. Por lo tanto, el exjugador de Colo Colo gana aproximadamente 64 millones pesos chilenos mensuales.

❓ ¿Quién es el representante de Damián Pizarro?

Al igual que Alexis Sánchez, el empresario que representa a Damián Pizarro es Fernando Felicevich.

