Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Diego Valdés sufre nuevo revés y seguirá sin debutar en Vélez Sarsfield

Diego Valdés volvió a resentirse de su lesión en el sóleo y estará, al menos, dos semanas más fuera de las canchas con Vélez Sarsfield.

Foto: Imago Diego Valdés sufre nuevo revés y seguirá sin debutar en Vélez Sarsfield
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

El arranque de Diego Valdés en Vélez Sarsfield sigue postergándose. El mediocampista chileno, que llegó desde el América de México, arrastra una lesión en el sóleo que lo ha mantenido al margen desde su arribo a Argentina. Ahora, un nuevo resentimiento alarga su ausencia y retrasa su estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Mientras tanto, otro compatriota en el club, Claudio Baeza, vive un presente completamente distinto, siendo titular indiscutido y celebrando un título en tierras trasandinas.

⚽ ¿Qué lesión mantiene a Diego Valdés fuera de las canchas?

Diego Valdés padece una lesión en el sóleo, músculo clave para la estabilidad y potencia en el fútbol. Según el medio partidario Sábado Vélez, el volante se resintió nuevamente, lo que prolongará su recuperación por al menos dos semanas más.

Esta situación le ha impedido disputar los primeros cuatro partidos del Clausura argentino.

⏳ ¿Cuándo podría debutar con Vélez Sarsfield?

Si la evolución es positiva, Valdés podría estar disponible a fines de este mes. Sin embargo, el cuerpo técnico prefiere no apresurar su retorno, ya que una recaída podría dejarlo fuera por un período mayor.

Factores que condicionan su debut:

  • Tiempo de cicatrización muscular.
  • Puesta a punto física.
  • Competencia interna por el puesto.
Imagen foto_00000001
Las lesiones persiguen al chileno. Foto: Imago

🇨🇱 ¿Cómo les va a los otros chilenos en Vélez?

Mientras Valdés espera, Claudio Baeza ha sido una pieza clave para el técnico Guillermo Barros Schelotto. El ex volante de Colo Colo no solo ha jugado todos los partidos, sino que también levantó la Supercopa Argentina junto a sus compañeros, demostrando que su adaptación fue inmediata.

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás todas las novedades de los chilenos en el exterior.

Temas #Deportes #Fútbol #Chilenos en el exterior

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Chilenos en el exterior