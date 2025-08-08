Diego Valdés sufre nuevo revés y seguirá sin debutar en Vélez Sarsfield

El arranque de Diego Valdés en Vélez Sarsfield sigue postergándose. El mediocampista chileno, que llegó desde el América de México, arrastra una lesión en el sóleo que lo ha mantenido al margen desde su arribo a Argentina. Ahora, un nuevo resentimiento alarga su ausencia y retrasa su estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Mientras tanto, otro compatriota en el club, Claudio Baeza, vive un presente completamente distinto, siendo titular indiscutido y celebrando un título en tierras trasandinas.

⚽ ¿Qué lesión mantiene a Diego Valdés fuera de las canchas?

Diego Valdés padece una lesión en el sóleo, músculo clave para la estabilidad y potencia en el fútbol. Según el medio partidario Sábado Vélez, el volante se resintió nuevamente, lo que prolongará su recuperación por al menos dos semanas más.

Esta situación le ha impedido disputar los primeros cuatro partidos del Clausura argentino.

🔴 Diego Valdés se resintió nuevamente de la lesión, y será baja para los próximos partidos de #Vélez.



⏳️ Se espera un tiempo de recuperación de por lo menos 2 semanas más.



🔙 Ya se había resentido a mediados de julio. Difícil momento para el chileno que aún no debutó. pic.twitter.com/1eaALMwHEg — Sábado Vélez (@sabadovelezok) August 8, 2025

⏳ ¿Cuándo podría debutar con Vélez Sarsfield?

Si la evolución es positiva, Valdés podría estar disponible a fines de este mes. Sin embargo, el cuerpo técnico prefiere no apresurar su retorno, ya que una recaída podría dejarlo fuera por un período mayor.

Factores que condicionan su debut:

Tiempo de cicatrización muscular.

Puesta a punto física.

Competencia interna por el puesto.

Las lesiones persiguen al chileno. Foto: Imago

🇨🇱 ¿Cómo les va a los otros chilenos en Vélez?

Mientras Valdés espera, Claudio Baeza ha sido una pieza clave para el técnico Guillermo Barros Schelotto. El ex volante de Colo Colo no solo ha jugado todos los partidos, sino que también levantó la Supercopa Argentina junto a sus compañeros, demostrando que su adaptación fue inmediata.

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás todas las novedades de los chilenos en el exterior.