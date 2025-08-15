Duró solo dos partidos: Así le pusieron fin al invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

Brayan Cortés se afianzó como titular en el arco de Peñarol tras tener un positivo debut el pasado fin de semana en el clásico uruguayo ante Nacional, y luego cumplir otro buen papel en el valioso triunfo del Carbonero sobre Racing en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El seleccionado chileno ganó rápidamente notoriedad al dejar su arco en cero tanto ante el Bolso como en la Librtadores, aunque este buen arranque sufrió un tropezón este viernes.

😕 Frenan el gran arranque de Brayan Cortés como guardián de Peñarol

Esta jornada, en la tercera fecha del Clausura uruguayo, Peñarol visitó a Boston River en duelo de la parte alta de la tabla de posiciones, pero el resultado terminó siendo adverso para el conjunto aurinegro.

Con Cortés nuevamente como titular, el elenco del Manya cayó por 2-1 ante Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos, marcador que puso fin al invicto de Brayan Cortés bajo los tres palos tras sus dos partidos iniciales con su equipo.

⚽ Las dos estocadas que le propinó Boston River a Cortés

El primer gol de Boston River llegó a los 42' de la primera mitad, cuando en un córner un pivoteo en el área de Peñarol encontró libre de marca a Guillermo López Matturo, quien definió a quemarropa ante Brayan Cortés, dejando sin opción al ex Colo Colo.

La segunda estocada a Cortés vino de entrada en el complemento, ya que a los 48' Agustín Albarracin fue habilitado de gran manera en el área del Carbonero y tras eludir a Cortés marcó el 2-0 parcial, que terminó siendo un 2-1 final con un ineficiente descuento de Matías Arezzo.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El próximo desafío de Peñarol será la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

⚔️ Rival: Racing

📆 Fecha: Martes 19 de agosto

🕐 Horario: 20:30 horas

🏟 Estadio: Presidente Perón, Avellaneda

🔗 ¿Dónde seguir las novedades de Brayan Cortés en Peñarol?

En Al Aire Libre puedes seguir leyendo todas las novedades entorno a Cortés y Peñarol.