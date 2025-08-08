Almirón explota contra árbitros y defiende a su plantel en la previa ante Everton

En la antesala del duelo ante Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional, Jorge Almirón volvió a encender la polémica. El técnico de Colo Colo cuestionó la labor arbitral luego de ser expulsado frente a Huachipato, apuntando a una "sensibilidad excesiva" de los jueces.

Además, respaldó a Salomón Rodríguez y asumió la responsabilidad por la irregular campaña alba.

⚽ ¿Por qué Jorge Almirón fue expulsado ante Huachipato?

Almirón fue enviado a camarines por el juez Diego Flores tras reclamar una jugada. Según el DT, no insultó ni ofendió, y considera que la decisión fue desmedida. "Es increíble, el árbitro corta la jugada y me expulsa sin decir nada. Están las cámaras, es difícil competir así", afirmó.

Esta es su décima suspensión desde que llegó al Cacique.

🏟️ ¿Qué opinó Almirón sobre los árbitros en Chile?

El estratega albo sostiene que en el mundo entero los técnicos reclaman, pero que en Chile hay una reacción exagerada. "No veo que expulsen por un gesto. Los árbitros deben estar preparados para la presión. Muchos penales no los cobran y luego el VAR los corrige", sentenció, dejando entrever una relación cada vez más tensa con el referato nacional.

🔥 ¿Cómo llega Colo Colo para enfrentar a Everton?

Pese a las bajas, Almirón confía en su plantel. Defendió a Salomón Rodríguez, comparando su presente con el de Javier Correa en 2023, y aseguró que otros jugadores están listos para aprovechar su oportunidad.

"Es momento de ganar para escalar en la tabla y ser una alerta para los demás", dijo. También reconoció que la responsabilidad de la campaña es suya y remarcó la buena armonía del grupo.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Everton

📅 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Sausalito

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

