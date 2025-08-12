Colo Colo rompe el silencio tras la amenaza de la Garra Blanca contra Jorge Almirón

Colo Colo vive momentos de máxima tensión. Al irregular presente futbolístico del equipo se sumaron nuevos problemas en las últimas horas, luego que la Garra Blanca amenazara a Jorge Almirón.

El ultimátum de la barra llega en la antesala del clásico frente a Universidad Católica, el cual podría poner fin anticipadamente al ciclo del entrenador argentino en la banca del Cacique.

😨 ¿Cuál fue la amenaza de la Garra Blanca a Jorge Almirón?

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la Garra Blanca lanzó una dura advertencia al estratega de Colo Colo. “Jorge Almirón tu tiempo se acabó”, dice la imagen que compartieron los fanáticos.

“Informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos. ¡Almirón te vas o te sacamos!”, apuntó el escrito.

😮 ¿Cómo reaccionó Colo Colo a la amenaza contra Jorge Almirón?

El expresidente de Blanco y Negro y actual dirigente de la concesionaria a cargo de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, salió al paso tras la dura amenaza contra el entrenador del equipo.

“Qué va a opinar uno si ya sabemos cómo es el fútbol. No hemos tenido oportunidad de comentar el tema, es difícil”, dijo en conversación con RedGol.

⚽️ ¿Jorge Almirón seguirá en Colo Colo?

De acuerdo a la información del periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, la dirigencia esperará al partido entre Colo Colo vs Universidad Católica para definir la continuidad de Jorge Almirón. De no vencer a los cruzados, el ciclo del estratega podría terminar el fin de semana.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U Católica?

Colo Colo se medirá a Universidad Católica este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

