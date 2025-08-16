Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Drama en Colo Colo: Correa se retiró lesionado del clásico ante U Católica

Siguen las malas noticias para Colo Colo.

Foto: Photosport Drama en Colo Colo: Correa se retiró lesionado del clásico ante U Católica
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Drama en Colo Colo en el clásico ante U Católica, debido a la preocupante salida de Javier Correa, quien abandonó el terreno de juego por problemas musculares. El delantero argentino, máximo goleador del Cacique en la temporada, tuvo que ser sustituido por Salomón Rodríguez en un momento crucial del encuentro.

⚽ ¿Qué le pasó a Javier Correa en el clásico Colo Colo vs U Católica?

Durante el desarrollo del encuentro en el Estadio Monumental, el atacante de 32 años evidenció molestias físicas que lo obligaron a abandonar la cancha. Según los reportes médicos preliminares, se trataría de un problema muscular similar a los que ha sufrido en encuentros anteriores durante esta temporada.

La preocupación en el banco albo fue evidente cuando Jorge Almirón decidió no arriesgar a su goleador estrella y procedió inmediatamente al cambio, dando ingreso a Salomón Rodríguez para completar el ataque colocolino.

🏥 ¿Qué tan grave es la lesión de Javier Correa en Colo Colo?

Para saberlo hay que hacerle exámenes médicos a Javier Correa. No obstante, el jugador venía de un edema muscular, una dolencia que ya había experimentado anteriormente en la temporada.

El cuerpo médico de Colo Colo evaluará en las próximas horas la real magnitud del problema físico del argentino, quien ha sido una pieza fundamental en el esquema de Almirón con 15 goles en 25 partidos esta temporada.

Imagen foto_00000018
El momento de la lesión de Correa. Photosport

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino
📅 Fecha: Viernes 22 de agosto
🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)
🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Universidad Católica

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Colo Colo