Drama en Colo Colo: Correa se retiró lesionado del clásico ante U Católica

Drama en Colo Colo en el clásico ante U Católica, debido a la preocupante salida de Javier Correa, quien abandonó el terreno de juego por problemas musculares. El delantero argentino, máximo goleador del Cacique en la temporada, tuvo que ser sustituido por Salomón Rodríguez en un momento crucial del encuentro.

⚽ ¿Qué le pasó a Javier Correa en el clásico Colo Colo vs U Católica?

Durante el desarrollo del encuentro en el Estadio Monumental, el atacante de 32 años evidenció molestias físicas que lo obligaron a abandonar la cancha. Según los reportes médicos preliminares, se trataría de un problema muscular similar a los que ha sufrido en encuentros anteriores durante esta temporada.

La preocupación en el banco albo fue evidente cuando Jorge Almirón decidió no arriesgar a su goleador estrella y procedió inmediatamente al cambio, dando ingreso a Salomón Rodríguez para completar el ataque colocolino.

🏥 ¿Qué tan grave es la lesión de Javier Correa en Colo Colo?

Para saberlo hay que hacerle exámenes médicos a Javier Correa. No obstante, el jugador venía de un edema muscular, una dolencia que ya había experimentado anteriormente en la temporada.

El cuerpo médico de Colo Colo evaluará en las próximas horas la real magnitud del problema físico del argentino, quien ha sido una pieza fundamental en el esquema de Almirón con 15 goles en 25 partidos esta temporada.

El momento de la lesión de Correa. Photosport

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

