¿Qué impide que Esteban Pavez salga de Colo Colo? Aclaran el gran obstáculo

Esteban Pavez vive días de mucha incertidumbre sobre su futuro en Colo Colo, esto luego de que se hablara sobre su posible salida para el segundo semestre de la presente temporada, donde han habido varias voces que se han referido a la continuidad de uno de los actuales capitanes del Popular.

Tras perder la titularidad en Colo Colo, los rumores sobre un posible adiós de Esteban Pavez han ido aumentando, e incluso fue el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien abordó el tema y aclaró que si bien no han recibido ofertas concretas por el volante, no se cierran a negociar su traspaso a un club interesado en su fichaje.

Pues bien, en todo este escenario se van conociendo más detalles al respecto y en las últimas horas se reveló el gran impedimento que está teniendo Pavez para su salida del Cacique, algo que no tiene que ver con alguna traba desde el mismo club ni nada similar.

🔘 ¿Cuál es el gran obstáculo en la salida de Pavez de Colo Colo?

Conocidas son las intenciones de Esteban Pavez de partir de Colo Colo solo si existe una oferta desde el extranjero, a pesar del interés que hay en el mismo fútbol chileno por su fichaje, como es el caso de Coquimbo Unido.

Sin embargo, lo que bloquea un adiós del Oreja es precisamente que desde el exterior no ha habido siquiera sondeos por su traspaso. "Dicen que no está cómodo, pero lo que a mi me dicen es que acá en Chile no va a jugar si no es en Colo Colo. Para eso tendría que ser algo del extranjero y no ha llegado nada", apuntó el periodista Rodrigo López en Directv Sports.

⚫️ ¿Qué clubes quieren fichar a Esteban Pavez?

Hasta el momento, el único club que se ha conocido que está interesado en el fichaje de Esteban Pavez es Coquimbo Unido.

👤 ¿Quién es el agente de Esteban Pavez?

Esteban Pavez es representado por Mundo Futuro, empresa de representación de futbolistas que tiene a la cabeza a Sergio Morales.

💸 ¿Cuánto gana Esteban Pavez en Colo Colo?

Esteban Pavez gana alrededor de 22.5 millones de pesos mensuales en Colo Colo.

📣 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo en este mercado de pases?

