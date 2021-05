Atlético Nacional y Nacional le dieron una mano a la UC con controversial empate en la Libertadores

Atlético Nacional y Nacional de Montevideo protagonizaron un empate sin goles y beneficiaron a Universidad Católica este miércoles, en un controversial partido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

El duelo, celebrado en la ciudad de Pereira, estuvo en duda durante gran parte de la jornada, ya que una serie de manifestantes asediaron el hotel de concentración donde estaba el club uruguayo, con el fin de provocar la suspensión del partido, en medio de la crisis social que vive Colombia.

La dirigencia de Nacional incluso notificó a Conmebol que no iba a jugar el partido si no se cumplian las condiciones de seguridad y estuvo a punto de no asistir al estadio.

Sin embargo, Conmebol accedió a retrasar el partido, que arrancó una hora más tarde y con mucha tensión, debido a un fuerte altercado entre los jugadores de ambos equipos en la llegada al estadio "Hernán Ramírez".

En lo deportivo, el partido fue friccionado, por los incidentes previos, y con poco fútbol, lejano del espectacular 4-4 que protagonizaron en Uruguay en el duelo de la segunda fecha.

Nacional, que no ha ganado en lo que va de la Copa Libertadores, sufrió la expulsión de Camilo Cándido (por agresión), y tuvo que resistir en la última media hora el ataque de los locales, que fallaron las chances que tuvieron para quedarse con el triunfo.

Con el resultado, Atlético Nacional se mantuvo en el tercer lugar en el Grupo F, con 5 puntos, por encima del colista Nacional (2) y por debajo de Argentinos Juniors (9) y Universidad Católica (6).

En la próxima fecha, Nacional recibirá en Uruguay a Universidad Católica, mientras que Atlético Nacional deberá visitar a Argentinos Juniors en La Paternal.