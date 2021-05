Los datos en la previa de la quinta fecha de la Copa Libertadores 2021

Este martes 18 de mayo comienza la, para muchos decisiva, quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2021 y en DataFactory elaboraron un completo informe previo de cada uno de los partidos que darán vida a una nueva semana del certamen más importante a nivel continental.

Palmeiras vs. Defensa | Grupo A

Defensa y Justicia se medirá ante el campeón defensor en busca de la clasificación (deberá ganar y esperar una victoria de Universitario). Palmeiras tiene asegurado su pasaje a los octavos de final en el primer lugar del Grupo A (el único equipo con puntaje ideal en la Fase de grupos). El Halcón se quedó con el único enfrentamiento ante el Verdao en Brasil: 1-2 (Recopa 2021). El conjunto argentino disputó 7 encuentros en suelo brasileño (3PG-1PE-3PP).

The Strongest vs. Santos | Grupo C

En su visita a la altura de La Paz, Santos FC buscará alcanzar su tercer triunfo consecutivo en el Grupo C. El Peixe sumó 1 punto de los últimos 12 posibles en Bolivia. Por su parte, The Strongest nunca perdió de local frente a su próximo rival en la historia de la competencia: 2-1 (2012) y 1-1 (2017). Luan Peres y Kaiky, defensores centrales del subcampeón sudamericano, llevan la delantera en el rubro de pases en la actual edición (593 y 540 respectivamente).

Nacional vs. U. Católica | Grupo F

La UC intentará sellar la clasificación a instancias finales en el Estadio Centenario. El elenco cruzado deberá ganar y esperar un triunfo por parte de Argentinos. Nacional, que aún sigue con vida en la Fase de grupos, conserva el invicto en casa frente a la U. Católica: 3-2 (1966), 0-0 (1967), 2-0 (1984) y 0-0 (1988). Gonzalo Bergessio reúne 50 por ciento de éxito en disparos (4 goles). El Bolso acumula una racha de 8 partidos sin ganar en Copa Libertadores con 4 empates y 4 derrotas.

Universitario vs. Independiente del Valle | Grupo A

Universitario irá por su primera victoria en la Copa Libertadores 2021. Los Cremas sumaron 2 de los últimos 18 puntos en el certamen continental y su último triunfo en una instancia de grupos fue en 2010: 2-0 a Lanús (Piero Alva y Gianfranco Labarthe). Independiente, obligado a ganar para seguir con chances, llega invicto ante rivales peruanos con 4 triunfos y 1 empate. Los Rayados de Valle dominan el rubro de pases correctos en el certamen copero (593 pases por encuentro).

Fluminense vs. Junior | Grupo D

Si consigue sumar ante Junior, Fluminense FC tendrá garantizada su participación en instancias eliminatorias. El Tricolor, uno de los líderes e invictos que presenta la Fase de grupos (2PG-2PE), no pierde de local desde el 2013 con 3 victorias y 3 empates (su última caída fue 0-3 vs. Gremio). Repartieron puntos (1-1) en el enfrentamiento anterior por el Grupo D en Ecuador. Miguel Ángel Borja de Junio ocupa el primer lugar en las tablas globales de goles (6) y disparos (32).

Sao Paulo vs. Racing | Grupo E

Igualaron sin goles en el cruce anterior en Avellaneda. Ambos elencos encabezan las posiciones en el Grupo E con 8 unidades (2PG-2PE). SaoPaulo FC llega invicto como anfitrión ante equipos argentinos tras 14 juegos (11PG-3PE). Racing Club igualó en sus últimos 3 duelos ante brasileños y nunca pudo ganar (2PE-2PP) por Libertadores. Maximiliano Lovera (Racing) encabeza el listado de asistidores (3) junto a Jhon Freddy Pajoy (Junior) y Jefferson Savarino (Atlético Mineiro).

Sporting Cristal vs. Rentistas | Grupo E

Sporting Cristal, el primer equipo eliminado de la Libertadores, tendrá un duelo clave por la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana 2021. El Cervecero no marcó goles en condición de local en la Fase de grupos. Rentistas lleva 3 empates y 1 derrota (cayó en su único compromiso como visitante: 2-0 vs. Sao Paulo). Tabaré Viudez es uno de los hombres más experimentados de Rentistas: registra 60 partidos internacionales y 4 goles.

Vélez vs. U. La Calera | Grupo G

Vélez se jugará la chance de clasificar a los Octavos de final luego de 6 ediciones (2014). El Fortín deberá ganar y luego esperar a que LDU Quito pierda su partido ante Flamengo. Por su parte, La Calera irá por su primera alegría en la historia de la Copa Libertadores. Los cementeros suman 2 empates y 2 caídas en su primera experiencia en el torneo más prestigioso de América a nivel de clubes. ULC encabeza el ranking de balones recuperados en la Copa (117).

River vs. Santa Fe| Grupo D

River Plate acumula 2 triunfos y 3 empates en el historial de Libertadores ante el conjunto colombiano (mantuvo la valla invicta en los 4 cruces recientes). El equipo de Marcelo Gallardo obtuvo 8 victorias en sus últimos 9 compromisos en condición de local. Santa Fe ganó 1 partido de los últimos 10 en el certamen continental (0-3 a Emelec en 2018). A su vez, el equipo Cardenal logró 1 triunfo en 12 duelos en la Argentina: 0-1 a Independiente en 2015 (el resto: 2PE-9PP).

Flamengo vs. LDU Quito | Grupo G

Flamengo, líder solitario en el Grupo G con 10 unidades, recibirá a Liga, que llega de 2 derrotas consecutivas y ocupa el 3° puesto con 4 puntos. El Mengao es el máximo anotador de la Fase de grupos (12 goles). Gabigol anotó el 50 por ciento de los tantos de Flamengo y es el artillero de esta instancia (6). Los Rojinegros sumaron 25 de los últimos 27 puntos posibles de local en la Copa. Entre Matías Zunino (3) y Billy Arce (2) se repartieron los últimos 5 goles de Liga fuera de casa.

Cerro Porteño vs. Atlético Mineiro | Grupo H

Cumplirán 8 partidos en el historial: Cerro Porteño se impone en el cara a cara con 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Atlético se quedó con el último duelo correspondiente al Grupo H de la actual edición: 4-0 (Hulk x2, Jefferson Savarino y Eduardo Vargas). El Galo presenta el mejor promedio de disparos por juego (22.5) y es el combinado con más anotaciones de cabeza (3). Su atacante Hulk registra 5 goles en las últimas 3 jornadas de Copa Libertadores.

Táchira vs. Always Ready | Grupo B

En el grupo más parejo de la presente Copa Libertadores, Táchira y Always Ready se verán las caras en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristóbal). Táchira jugó 5 veces ante elencos de Bolivia y nunca pudo ganar (1PE-4PP). Su única igualdad fue 1-1 ante Oriente Petrolero (1985). Always Ready es el segundo club con mejor promedio de remates por encuentro (21) en la Copa. En tanto, Cristopher Varela (Táchira) encabeza el ranking de atajadas (28).

América vs. La Guaira | Grupo H

América recibirá a La Guaira con la obligación de ganar para llegar con vida a la última fecha de la Fase de grupos (los Escarlatas cerrarán ante Cerro Porteño en Paraguay). Los Diablos Rojos lograron el 100 por ciento de los puntos en condición de anfitrión ante rivales venezolanos en la Copa Libertadores. La Guaira posee el mayor promedio de disparos recibidos por fecha (20.8). Sin embargo, el cuadro Naranja sufrió 2 goles en 4 jornadas (ninguno como visitante).

Argentinos vs. Atlético Nacional | Grupo F

Argentinos se impuso en el primer cruce en la edición actual: 0-2 (Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche). El Bicho es el único líder del Grupo F (9 puntos) y su delantero Gabriel Ávalos marcó el 50% de los goles en la Copa Libertadores 2021 (3 tantos tras 7 remates). Atlético Nacional se juega una de sus últimas cartas para clasificar a Octavos de final (depende de sí mismo). Aldair Quintana y Danovis Banguero (Atlético Nacional) son los futbolistas con más minutos disputados (781').

Olimpia vs. Inter | Grupo B

SC Internacional goleó 6-1 a Olimpia en el primer enfrentamiento en el Grupo B. El club de Porto Alegre consiguió 1 empate (1-1 en 1976) y 1 triunfo (0-1 en 1989) contra el Expreso Decano en Paraguay. Además, nunca perdió en territorio paraguayo (2PG-2PE). Según los datos recopilados por Data Factory, Thiago Galhardo (Inter) fue el futbolista con más disparos en la última jornada (6). Roque Santa Cruz cuenta con 30 partidos internacionales en Olimpia (7 goles).

Boca vs. Barcelona| Grupo C

Tendrán un duelo trascendental por el Grupo C en el cierre de la Jornada 5. Boca se quedó con los 2 cruces en La Bombonera ante su próximo rival: 2-1 (2003) y 1-0 (2013). Barcelona SC ganó 2 veces en la Argentina en Copa Libertadores: 0-1 y 0-2 contra Estudiantes en 1971 y 2017 respectivamente. Carlos Garcés aportó su cuota de gol en las 3 victorias del Canario en la presente edición. Sebastián Villa anotó en los últimos 3 triunfos Xeneizes en la Copa.