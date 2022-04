Los datos en la previa de la segunda fecha de la Copa Libertadores

Este martes 12 de abril se inicia la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2022, instancia donde Universidad Católica y Colo Colo afrontarán duelos clave ante Sporting Cristal y Alianza Lima, en sus respectivos grupos.

Boca vs. Always Ready | Grupo E

Protagonizarán el primer cruce en el historial general.

Boca Juniors buscará su primera victoria por el Grupo E de la Libertadores 2022.

El Xeneize, que acumula 3 partidos sin ganar ni poder anotar goles en el certamen continental, conserva el invicto frente a clubes de Bolivia tras 14 cruces en la historia (11PG-3PE).

Exequiel Zeballos fue el jugador de Boca con más remates en la Fecha 1 (5). Always Ready, que venció 2-0 a Corinthians en su debut copero en altura de La Paz, nunca ganó en condición de visitante en la competición (2PE-4PP).

El cuadro Albirrojo fue el único equipo que marcó de penal en la fecha inicial de la Fase de Grupos.

Cerro Porteño vs. Colón | Grupo G

Fueron rivales en la Sudamericana 2012 cuando el Ciclón se quedó con los duelos de la llave de Octavos de Final (1-2 y 2-1).

Colón volverá a visitar La Nueva Olla tras la Final de la Sudamericana 2019.

El Sabalero fue el club que más disparos realizó en el debut de la edición 2022 (27).

El elenco argentino buscará su primer triunfo de visitante en la historia (1PE-5PP).

Colón tuvo al goleador más veterano (Luis Rodríguez: 37 años y 94 días) y joven (Facundo Farías: 19 años, 7 meses y 9 días) de la Fecha 1.

Cerro Porteño empató 0-0 ante Olimpia en el Superclásico y lleva 3 partidos sin ganar ni marcar en el certamen continental (1PE-2PP).

Universidad Católica vs. Sporting Cristal | Grupo H

Se midieron en las ediciones de 1969, 1990, 1999 y 2003. No se sacaron diferencias en los 9 duelos anteriores (3 victorias por lado y 3 empates). Sporting Cristal se quedó con los últimos 2 cruces ante U. Católica (0-1 y 3-1 en 2003).

Ambos equipos cayeron en sus respectivos comienzos por el Grupo H de la Libertadores 2022.

A pesar de eso, la UC fue el equipo con mayor cantidad de quites en la caída 1-0 ante Talleres (33) y su defensor Branco Ampuero fue el jugador con más balones recuperados (7).

Palmeiras vs. Independiente Petrolero | Grupo A

Tendrán el primer duelo en la Conmebol Libertadores.

Palmeiras estrenó el título de bicampeón con un 4-0 frente a Táchira en Venezuela.

El campeón defensor suma 9 encuentros sin conocer la derrota en la competencia (6PG-3PE).

Dudu aportó su cuota de gol en la fecha inaugural y fue el jugador con más remates en el Verdao (5).

Por su parte, Independiente Petrolero igualó 1-1 ante Emelec en donde convirtió en figura a su arquero rival con 9 atajadas. El argentino Jonatan Cristaldo anotó para los bolivianos tras 3 disparos en su presentación.

Peñarol vs. Olimpia | Grupo G

Jugaron 8 veces en la historia de la Copa Libertadores.

Peñarol se mantiene invicto con 5 victorias y 3 empates tras los cruces en las ediciones de 1960 (Final), 1961 (Semifinales), 1969 y 1974.

Olimpia disputó 3 juegos de visitante en la Ronda Preliminar de la presente competición con un saldo de 1 triunfo, 1 empate y 1 caída.

Derlis González, autor del último gol del Expreso Decano fuera de casa (vs. Fluminense en la Tercera Fase), encabeza la tabla global de disparos (21) en la edición 2022.

Edgar Elizalde fue el jugador de Peñarol con más pases (48) y quites (5) en la Fecha 1.

Flamengo vs. Talleres | Grupo H

Será el primer enfrentamiento en el historial general.

Ambos elencos sumaron los 3 puntos en la jornada inicial.

Flamengo ganó 7 de los últimos 8 partidos en la Libertadores.

Su delantero Bruno Henrique anotó 6 goles en las últimas 5 apariciones en la Copa.

Talleres buscará su primera victoria como visitante en la historia de la competencia (2PE-3PP).

El Matador no perdió ni recibió goles ante brasileños en Copa Libertadores (2-0 y 0-0 vs. Sao Paulo en 2019).

Libertad vs. Caracas | Grupo B

Cumplirán 3 partidos por Copa Libertadores.

Se vieron las caras en el Grupo H de la edición 2020 con un triunfo por lado.

Libertad se quedó con el único duelo en Paraguay (3-2). Igualaron en sus respectivos comienzos en el Grupo B.

El Gumarelo no perdió en sus últimos 4 partidos en casa por el certamen de la Conmebol (2PG-2PE).

Caracas FC disputó 50 partidos de visitante en la Copa Libertadores (8PG-6PE-36 PP), con 1 triunfo en los últimos 10 juegos en esta condición.

Colo Colo vs. Alianza Lima | Grupo F

Se enfrentarán por primera vez en la historia del torneo continental.

Colo Colo lleva 6 partidos sin caer de local ante rivales peruanos en la Copa Libertadores (su única derrota fue 0-1 vs. Universitario en 1967).

El Cacique venció 2-1 a Fortaleza en su debut copero en Brasil con goles de los argentinos Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

Por el contrario, Alianza cayó en casa frente a River (0-1) y acumuló una racha de 24 partidos sin ganar en el certamen (4PE-20PP) con apenas 2 puntos de los últimos 54 posibles.

Nacional vs. Estudiantes | Grupo C

Cuentan con 9 cruces en Libertadores con 2 victorias de Nacional, 6 de Estudiantes y 1 empate.

Los primeros 2 enfrentamientos fueron en Finales: 1969 (Estudiantes Campeón) y 1971 (Nacional Campeón).

Además, se midieron en las Semifinales de 2009 (Estudiantes se quedaría con la llave para luego ganar la Final y ser Campeón ante Cruzeiro) y en 2018 (compartieron Fase de Grupos).

Estudiantes goleó 4-1 a Vélez en su inicio copero, mientras que Nacional cayó 2-0 en su visita contra el debutante Red Bull Bragantino.

Atlético Mineiro vs. América-MG | Grupo D

Disputarán el primer Clásico de las Multitudes en el plano internacional.

El historial general es de 423 partidos con 206 victorias de Atlético, 115 de América y 102 empates.

Los Galos ganaron los últimos 3 cruces con la valla invicta: 0-1 y 1-0 (Brasileirao 2021) y (0-2 (Campeonato Mineiro).

Atlético venció 2-0 a Tolima en Ibagué y alcanzó los 14 partidos sin caer en el certamen continental (9PG-5PE).

Por su parte, América cayó en su histórico debut en la Fase de Grupos.

Sin embargo, no perdió en los 2 partidos como visitante en la Fase Preliminar (1PG-1PE).

Corinthians vs. Deportivo Cali | Grupo E

Volverán a enfrentarse después de 16 años.

Compartieron la Fase de Grupos de la edición 2006 en donde Corinthians se quedó con ambos partidos y mantuvo su arco en cero (0-1 y 3-0).

Deportivo Cali superó 2-0 a Boca en Palmira por la Jornada 1 del Grupo E.

Como visitante, el Decano acumula 13 derrotas seguidas con 20 goles recibidos en sus últimos 5 juegos en esta condición (su último triunfo fuera de casa fue 3-2 ante Colo Colo en 2004).

En tanto, el Timao ganó en sus últimas 2 presentaciones de local (2-1 a Colo Colo en 2018 y 2-1 a Guaraní en 2020).

River vs. Fortaleza | Grupo F

Cumplirán el primer cruce en la historia de la competición.

River Plate le ganó 1-0 a Alianza Lima en Perú por la Fecha 1 del Grupo F.

El Millonario lideró el rubro de pases correctos en la jornada inaugural de la Fase de Grupos (581) en donde Enzo Pérez estuvo en el podio global de pases (88).

El conjunto argentino es el equipo con más victorias en la historia de la Libertadores (183). En cambio, su rival @FortalezaEC perdió 1-2 ante Colo Colo de local en lo que fue su debut absoluto en el máximo certamen de clubes de la Conmebol. Silvio Romero (Fortaleza) le marcó a River en los Cuartos de Final de la Libertadores 2018 con la camiseta de Independiente.

Independiente del Valle vs. Tolima | Grupo D

Independiente perdió un sólo encuentro de local tras 24 partidos y fue en su último compromiso en casa: 0-1 vs. Palmeiras (el resto fueron 15 triunfos y 8 empates).

Los Rayados del Valle lideran el Grupo D tras el 2-0 frente a América-MG en Belo Horizonte.

En tanto, Tolima deberá cambiar la imagen luego de caer 0-2 ante Atlético-MG en Ibagué.

Los Pijaos no ganaron ni marcaron en sus 3 juegos recientes en Conmebol Libertadores (0-0, 1-0 y 0-2), pero lograron 2 triunfos en sus últimos 3 partidos de visitante (0-2 a Jorge Wilstermann y 0-1 a Macará entre 2019 y 2020).

Paranaense vs. The Strongest | Grupo B

Tendrán el tercer compromiso en Copa Libertadores.

Compartieron el Grupo A de la edición 2014: 1 éxito por lado.

The Strongest se llevó la victoria en el último duelo: 2-1 (Manoel e/c y Nelvin Soliz; Adriano), mientras que Paranaense se impuso 1-0 (Paulinho Dias) en el único antecedente de local ante los bolivianos.

El campeón de la Sudamericana 2018 y 2021 fue uno de los clubes con más disparos en la Fecha 1 (22).

Su delantero Davids Terans integró el podio global de remates (8).

Vélez vs. RB Bragantino | Grupo C

Protagonizarán un duelo inédito en la historia del certamen.

Vélez deberá dar vuelta la página tras perder 4-1 ante Estudiantes en el inicio del Grupo C.

Lucas Janson anotó de cabeza el gol del descuento en la Jornada 1 y fue su futbolista con más remates en el Fortín (3).

Bragantino irá por su primera victoria como local en la historia de la competición tras superar 2-0 a Nacional de Uruguay en su estreno copero. Ytalo, autor del primer gol de Red Bull Bragantino en la Copa Libertadores, fue su jugador top en disparos (4).

Emelec vs. Táchira | Grupo A

Fueron rivales en la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores 2016 (1 triunfo por equipo).

Deportivo Táchira se impuso en el último duelo: 1-0 (Ángel Wilker), mientras que Emelec se quedó con el enfrentamiento en calidad de anfitrión: 2-0 (Emanuel Herrera y Denis Stracqualursi).

Los Eléctricos jugaron 10 veces ante rivales venezolanos en la historia de la Copa con 4 victorias, 4 derrotas y 2 empates (11GF-11GC).

El campeón de Venezuela en 2021 nunca consiguió ganar en suelo ecuatoriano con 1 igualdad y 4 caídas (incluye todas las competencias de Conmebol).