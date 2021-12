DT de Copiapó y dilatación de la promoción: Esto se armó para salvar a Huachipato

Erwin Durán, director técnico de Deportes Copiapó, se refirió a la postergada llave de promoción que el equipo que dirige se ganó el derecho a disputar, asegurando que toda la situación que se dio en torno a Deportes Melipilla fue para salvar a Huachipato.

"Yo creo que todo esto se armó para salvar a Huachipato, que se ganó el descenso en cancha. El partido ante Curicó se debió jugar y después ver las consecuencias de lo que ocurría con Melipilla", dijo a DirecTV Sports.

"Para la actual dirigencia de Huachipato no es negocio tener a su equipo en la B, quizás tiene mucha influencia en el fútbol chileno. Nosotros nos ganamos en cancha la posibilidad de jugar la promoción y ellos descendieron", agregó.

Por otro lado, apuntó que "nosotros queremos jugar, podemos quedarnos en la 'B' o subir, pero queremos jugar en nuestra cancha, a estadio lleno. Por velar los intereses de otros, nos han faltado el respeto. No es digno cómo están viviendo nuestros jugadores".

"No lo estoy pasando bien, veo a mis jugadores que lo están pasando mal, que tienen una gran incertidumbre y eso me afecta. Hemos pasado días complicados y todavía no tenemos idea de con quién ni cuándo jugaremos", añadió.