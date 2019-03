Zidane: Siento admiración por Cristiano Ronaldo, pero no estoy sorprendido

El entrenador de Real Madrid, valoró la gran actuación de su ex pupilo, en la victoria de Juventus frente a Atlético de Madrid en Champions.

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió al gran momento de su ex dirigido Cristiano Ronaldo, valorando su extraordinaria actuación en los octavos de final de la Champions League, instancia en la que le dio la clasificación a Juventus, marcando tres goles frente a Atlético de Madrid.

Zidane, en conferencia de prensa, aseguró que "siento admiración, pero no estoy sorprendido. De Cristiano no me sorprende nada. Siento admiración como siempre, porque lo que ha hecho es para chapeu (sacarse el sombrero)".

Sobre el difícil reto que enfrentará en el final de la liga, "Zizou" sostuvo que "tenemos once partidos y queremos ganarlos todos. Luego veremos lo que va a pasar. En el fútbol nunca se sabe, por eso lo que podamos dar en el campo es lo más importante. El resto lo veremos".

Acerca de sus primeros cotactos con sus dirigidos, el estratega añadió que "veo la misma ambición aunque haya sido una temporada complicada. Yo tengo muchas ganas, era el momento de cambiar y creo que es bueno para los jugadores el cambio. Tengo la oportunidad de volver y lo hago con muchas ganas e ilusión para comenzar algo nuevo".

Finalmente, analizó a Celta de Vigo, su rival de este sábado afirmando que "es un buen equipo que está haciendo una temporada con altibajos, pero puede estar mucho más arriba en la tabla", mientras que sobre Gareth Bale dijo que "sabemos el jugador que es y voy a contar con él como con todos. Está preparado para estar mañana".

El duelo entre Real Madrid y Celta, por la fecha 28 de la liga española, se jugará durante esta jornada sabatina, a partir de las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Estadio "Santiago Bernabéu".