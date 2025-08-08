Deportes Limache vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Deportes Limache y Audax Italiano se enfrentan este lunes 11 de agosto a las 19:00 horas por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Lucio Fariña Fernández, en la ciudad de Quillota. Se puede ver por TNT Sports y HBO Max.

El elenco dirigido por Víctor Rivero llega tras caer por 1-2 ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que el equipo de Juan José Ribera empató a un gol frente a Palestino en el Bicentenario de La Florida. En la tabla, Deportes Limache se ubica en el décimo cuarto lugar con 14 puntos, mientras que Audax Italiano es 3° con 34 unidades.

⏰ Deportes Limache vs Audax Italiano en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

En los 30 minutos de juego anotaba Eduardo Vargas su primer gol con la camiseta de Audax Italiano, pero se anuló por una infracción previa. Además, hubo tarjeta roja para Mario Sandoval.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs Audax Italiano?

El partido Deportes Limache vs Audax Italiano se jugará este lunes 11 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar de Limache.

🗓 Fecha: Lunes 11 de agosto.

🕙 Hora: 19:00 horas.

🏟 Estadio: Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, Limache.

📡 ¿Dónde ver en vivo Deportes Limache vs Audax Italiano?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Cuerpo arbitral del partido entre Deportes Limache vs Audax Italiano

Árbitro: Gastón Philippe.

1er asistente: Claudio Ríos.

2do asistente: José Retamal.

Cuarto árbitro: Rodrigo Carvajal.

VAR: Piero Maza.

AVAR: Alejandro Molina.

🟡 El XI de Deportes Limache vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Once: Nicolás Peranic; Jonathan Andía, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz y Alfonso Parot; Guillermo Pacheco, Misael Llantén, Agustín Arce y Luis Guerra; Daniel Castro y Yorman Zapata. DT: Víctor Rivero.

🟢 El XI de Audax Italiano vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025

Once: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Oliver Rojas, Cristóbal Muñoz y Esteban Matus; Marco Collao, Mario Sandoval, Luis Riveros y Leonardo Valencia; Eduardo Vargas y Michael Vadulli . DT: Juan José Ribera.