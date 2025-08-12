El paupérrimo registro con el que Eduardo Vargas llegará a enfrentar a U de Chile

Muchas expectativas generaba hace unas semanas el regreso de Eduardo Vargas a Chile, quien optó por ponerse la camiseta de Audax Italiano en desmedro de la U con el objetivo de recuperar su mejor forma en cancha y callar las críticas que hubo en Uruguay por su reciente paso en Nacional.

Así, Vargas debutó el pasado 27 de julio junto a Audax por el Campeonato Nacional, aunque su reestreno en los pastos de nuestro país se vio opacado por una dura derrota del elenco de La Florida ante Deportes Iquique, uno de los colistas del certamen.

Posterior a aquello, Turboman jugó su primer clásico de colonias ante Palestino en un empate 1-1, pero el mazazo más inesperado llegó este último lunes con una goleada en contra para los tanos a manos de Deportes Limache, un partido para el olvido y que además agudizó un negativo registro a nivel personal de uno de los goleadores de la selección chilena, previo a tener que enfrentarse nada menos que a U de Chile.

⚽ La magra estadística de Edu Vargas antes de reencontrarse con U de Chile

Dentro de esta humillante derrota de Audax ante Limache, Eduardo Vargas tuvo que lamentar además que le anularan su primer gol con la camiseta de los itálicos, situación que afectó un pobre registro que acumula el delantero hace meses.

Y es que con miras al duelo con la U en la Fecha 20 del campeonato, Turboman llegará con un saldo muy negativo en su gran carta de presentación, los goles, ya que no ha podido inflar las redes desde mayo pasado, cuando aún defendía la camiseta de Nacional de Montevideo.

🧐 ¿Cuándo fue el último gol que marcó Eduardo Vargas?

Precisamente, la última vez que Vargas pudo celebrar un gol ocurrió el 3 de mayo de este 2025, cuando anotó en una goleada de Nacional sobre Club Atlético Cerro en el fútbol uruguayo.

Desde aquella ocasión, el ex U de Chile no volvió a convertir goles hasta su llegada a Audax Italiano, donde tampoco ha encontrado el rumbo en este aspecto fundamental a nivel individual y también para su equipo.

😶 ¿Cómo llega Audax a enfrentar a U de Chile?

Junto con el opaco rendimiento personal, la actualidad de Audax Italiano tampoco es la mejor, y es que luego de haber realizado una gran primera rueda, donde terminaron compartiendo el liderato junto a Coquimbo Unido, han lamentado un pésimo arranque en esta segunda parte de la temporada.

Para su duelo con la U, los floridanos llegan con un saldo de dos empates y dos derrotas en cuatro partidos jugados, siendo este último el cachetazo que recibieron a manos de Limache, y que los hizo estancarse en el cuarto lugar de la tabla con 34 puntos, a 10 de distancia del líder Coquimbo.

⚔️ ¿Cuándo juegan Audax Italiano y la U?

📆 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕐 Hora: 12:30 (Chile)

🏟 Estadio: Nacional