El FIFA 21 llega a consolas y PC el 9 de octubre

El videojuego deportivo FIFA 21 llegará a consolas y PC el 9 de octubre y será compatible con la nueva generación de consolas que se lanzarán a finales de año.

Esta característica, que se llama "Dual Entitlement", implica que si un jugador compra la versión del videojuego para Ps4 o Xbox One, cuando adquiera la consola superior podrá actualizar el juego sin costo adicional y guardar los avances.

Electronics Arts, la distribuidora del videojuego, hizo este anuncio a través de sus redes en "EA Play Live", una comparecencia que sustituye a su tradicional conferencia del E3, cancelada por el coronavirus.

La nueva entrega de FIFA será "más visceral" y con mayor rapidez "en los tiempos de carga, iluminación y renderización diferida".

Estará disponible en todo el mundo el 9 de octubre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam y Origin), y Google Stadia este invierno, y cuando se lancen, también para las nuevas consolas Xbox Series X y PlayStation 5.

