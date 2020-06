Torneo La Católica eSports vivió con éxito su primera ronda

El martes 2 de junio se le dio inicio al Torneo La Católica eSports de FIFA20 organizado por el Club Deportivo Universidad Católica y que cuenta con la participación de 16 establecimientos educacionales pertenecientes al Deporte Escolar UC.

El partido debut fue entre los colegios La Misión, representado en Mateo Zunino, y The Mayflower School, con Maximiliano Yaluff. En un intenso encuentro cargado de técnica y talento, The Mayflower School se impuso con un contundente 4-1 sobre el establecimiento de Calera de Tango.

El segundo encuentro tuvo triunfo de Sagrados Corazones de Alameda gracias a Martín Lorca, por 4-0 sobre el Cumbres, representado en Benjamin Guglielmetti.

Luego, Alonso de Ercilla cayó junto a Guillermo Lorca ante el colegio Cordillera personificado en Agustín Campos 2-0; tras eso sobre el Alonso de Ercilla.

Tras eso, San Francisco Javier de Huechuraba se inclinó 4-0, representado en Eduardo Cisneros, contra el Monte Tabor simbolizado en Benjamín Costadoat y luego los emblemáticos colegios San Ignacio del Bosque, en manos de Agustín Máximo, y el Instituto Nacional, personificado en Maximiliano Castro, vivieron un "clásico", que ganó el equipo del sector oriente por 3-1.

Instituto Hebreo, representado en Manuel Saroka, y el Instituto Inglés de Rancagua simbolizado en José Hartmann terminó con 3-0 a favor de los de la Región de O'Higgins, mientras Alicante del Sol, en manos de Alonso Carrasco, y el Andree English Institute personificado en Bruno Sáez quedó con un 3-0 a favor del primero de dichos equipos.

Finalmente, cerrando esta jornada, los colegios St. George's College representado en Pedro Pablo Estrada y el colegio La Cruz simbolizado en Adolfo Gronhert se midieron con triunfo para el segundo, por 1-0.

Para hoy el fixture quedó configurado de la siguiente manera, el primer partido lo disputarán el colegio La Cruz vs/ The Mayflower School, posteriormente la llave continuará con el encuentro entre Alicante del Sol v/s Sagrados Corazones de Alameda, luego vendrá el partido entre el Instituto Inglés de Rancagua v/s Monte Tabor y finalizando la jornada se enfrentarán el San Ignacio del Bosque frente al Cordillera.