FC Barcelona fichó a joven promesa del fútbol turco para la próxima temporada

FC Barcelona anunció este jueves que llegó a un acuerdo con Kayserispor para el traspaso del joven volante turco Emre Demir, por el que pagará 2 millones de euros más variables y que se incorporará a la disciplina de Barcelona B la próxima temporada.

Demir, que permanecerá en el conjunto turco hasta final de esta temporada, firmará hasta el 30 de junio de 2027 y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

El joven zurdo de 17 años, internacional en categorías inferiores con Turquía, ocupa la posición de interior ofensivo, aunque se puede adaptar a zonas más avanzadas del ataque.

Emre Demir se formó en Kuvayi Milliyespor, el verano de 2019 fichó por Kayserispor y con solo 15 años debutó en la Superliga turca, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la máxima categoría de su país.

