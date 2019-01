José Rojas: Yo no vivo de lo que se comenta en redes sociales

El defensor nacional José "Pepe" Rojas se refirió a las críticas y burlas que ha recibido en redes sociales por su velocidad, además de los cuestionamientos por dejar San Luis de Quillota tras el descenso.

"Yo no vivo de lo que se comenta en redes sociales. Siempre va a haber gente que dirá muchas cosas. Uno con los años lo va tomando de otra manera. Soy un agradecido de los hinchas y de la gente que me abrió las puertas en San Luis", expresó en entrevista con Diario La Tercera.

"Fue por término de contrato y no me ofrecieron renovación. Lo tomo como un aprendizaje de la vida y el fútbol. Tuve la oportunidad de conocer otras realidades y eso me servirá el día de mañana para lo que pueda enfrentar", complementó sobre su salida de San Luis.

Respecto a las burlas, argumentó: "Mi velocidad ya no es la misma que cuando tenía 20 años, es una cuestión natural. Soy consciente. Pero como ciudadanos nos fijamos más en las cosas negativas que en las positivas".

"Detrás de un teléfono o un computador, aguanta mucho. El teclado da para todo. Estuve 15 años en la U ganando cosas, también en la selección. Por ahí a veces perdemos el respeto por la gente que tenemos al lado. Que me sigan haciendo memes no es algo que me agrade, pero tampoco me causa nada", añadió.