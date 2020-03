Especiales y maratones: La programación deportiva más destacada de TV del fin de semana

Pese a que las principales competencias del mundo están paralizadas por el brote de coronavirus que afecta a gran parte del planeta, varios canales emitirán interesantes contenidos deportivos este fin de semana.

Por ejemplo, el Canal del Fútbol dará un maratón de partidos de la selección chilena durante las Clasificatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Por su parte, TyC Sports dará un especial de Diego Maradona de diez horas de duración con los momentos más destacados del "Pelusa" tanto dentro como fuera de la cancha.

Revisa la programación deportiva más destacada del fin de semana:

Sábado 21 de marzo

10:00 horas: Copa Libertadores 2019: River Plate vs. Boca Juniors. Fox Sports 1.

13:00 horas: Especial de 10 horas de Diego Maradona. TyC Sports.

14:35 horas: Sucesos: Gary Medel. CDF HD, Premium y Básico.

15:05 horas: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs Perú; Uruguay vs Chile; Bolivia vs Chile; y Venezuela vs Chile). CDF HD, Premium y Básico.

18:00 horas: Especial Leo Messi, una leyenda viviente en 90 años de La Liga. ESPN 3.

18:30 horas: Los mejores goles de La Liga 2019/2020. ESPN 3.

21:45 horas: Sucesos: Charles Aránguiz. CDF HD, Premium y Básico.

22:15 horas: Sin Barreras: Mauricio Pinilla. CDF HD, Premium y Básico.

23:15 horas: Campeones del Siglo XXI: Universidad de Chile. CDF HD, Premium y Básico.

Domingo 22 de marzo

06:25 horas: Especial Fecha 4 Primera B. CDF HD, Premium y Básico.

08:00 horas: Expediente fútbol: Argentina Campeón del Mundo México '86. Fox Sports 1.

14:00 horas: Goles de la Champions League 2019/2020. ESPN +.

14:20 horas: Sucesos: Eduardo Vargas. CDF HD, Premium y Básico.

14:50 horas: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs Colombia; Chile vs Argentina; Perú vs Chile; y Paraguay vs Chile). CDF HD, Premium y Básico.

17:00 horas: Expediente fútbol: Argentina Campeón del Mundo México '86. Fox Sports 1.

21:30 horas: Sucesos: Arturo Vidal. CDF HD. Premium y Básico.

22:00 horas: Sin Barreras: Jorge Acuña. CDF HD, Premium y Básico.

23:00 horas: Campeones del Siglo XXI: Colo-Colo. CDF HD, Premium y Básico.