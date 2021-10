Falleció Walter Smith, legendario entrenador de Rangers de Escocia

Walter Smith, legendario entrenador de Rangers de Glasgow, falleció a los 73 años.

Smith, que conquistó 21 títulos en sus dos etapas en el club escocés, es el segundo entrenador con más trofeos en la historia del equipo, solo por detrás de Bill Struth.

Llegó en 1991 y ganó siete títulos consecutivos de liga antes de marcharse a Everton en 1998, donde permaneció hasta 2002, cuando dio el salto a la selección escocesa.

Steven Gerrard speaks on the loss of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith. pic.twitter.com/zKY7wwTf6F