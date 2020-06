Champions postuló gol de Marcelo Díaz como uno de los mejores "misilazos" del torneo

El volante chileno Marcelo Díaz compite con el sueco Zlatan Ibrahimovic, el marfileño Yaya Touré y el brasileño Hulk como autor de uno de los mejores misilazos de la Liga de Campeones.

La cuenta oficial del campeonato europeo elaboró una encuesta con grandes conquistas de los cuatro futbolsitas antes mencionados: "Cuatro golazos, pero ¿quién se lleva el primer lugar?".

La conquista de Díaz es un disparo desde fuera del área que marcó frente a Steaua de Bucarest en el 2013, mientras militaba en Basilea.

Luego de ser nominado, el actual futbolista de Racing se mostró "honrado" de ser parte de dicho listado.

Zlatan, Yaya Touré, Marcelo Díaz or Hulk? 🚀 Four stunning goals, but who takes first prize? #UCLrecall | @NissanFootball pic.twitter.com/F5CuK2gtoB

What an honour to be there! Such a nice memory, @FCBasel1893! https://t.co/yvRo5SNzQE