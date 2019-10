El curioso mensaje de Marcelo Díaz sobre el general Iturriaga

El volante chileno Marcelo Díaz publicó un curioso mensaje en redes sociales en apoyo al jefe de la Defensa Nacional en Santiago, general de División Javier Iturriaga.

El jugador de Racing de Avellaneda escribió en su cuenta de Twitter que "yo amo mucho al general Iturriaga, que Dios y la vida le den toda la sabiduría posible en este momento para que tome las mejores decisiones".

Se eliminó el comentario a los pocos minutos, el que de todas formas generó diversas reacciones por parte de los hinchas.

El sábado Díaz publicó un mensaje en apoyo a las protestas en la misma red social, en donde pidió "no más abusos, no más excesos. No permitamos que nuestro país caiga al piso".

Mira el texto publicado por Marcelo Díaz en Twitter: