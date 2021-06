Mark González recordó ataque sufrido: Me decían 'te voy a dar unos tiros'

El ex delantero de la selección chilena Mark González recordó lo vivido el lunes pasado en el Cerro Loma Larga y aseguró que en medio de los ataques sufridos por él y por su familia hubo amenazas de muerte que le hicieron temer por su vida.

"Desde que yo vi que empezaron a bajar, pensé 'esto se pondrá feo', por las amenazas de muerte y en el video se escucha 'te voy a dar unos tiros'. Era todo blablablá, todo amenaza. No les importó nada y la amiga de Maura se llevó a los niños, ahí yo empiezo a tirar piedras, pero era para ganar tiempo y que los niños pudieran salir del condominio", contó el ex futbolista en diálogo con el programa "Bienvenidos", de Canal 13.

"Ellos tenían palos y machetes, pero quién sabe si tenían una pistola", añadió.

"Iba a hacer un paseo familiar, como lo solemos hacer todas las semanas y era un día más. Ese día invitamos a dos amigos nuestros, íbamos felices como un día normal y a unos 100 metros se habla de propiedad privada, pero nosotros en el condominio tenemos un acceso directo al cerro y previo a eso escuchamos un balazo. Entramos al cerro y nos encontramos con otra familia y nos dicen 'tengan cuidado porque nos acaban de amenazar con un balazo. Alcanzamos a avanzar 100 metros y nos devolvimos'. No pensé en regresar, porque siempre nosotros vamos, y avanzamos 30 metros y aparece gente y nos empiezan a agredir verbalmente. Eran garabato limpio, a lo flaite hacia Maura, porque iba adelante, y empezaron a bajar corriendo", narró González.

"En ese momento pensé 'esto se pondrá feo', pero siempre fui pacífico, y traté de mantener la calma para saber hasta dónde podíamos llegar. Ellos dicen que mi perro los agredió, pero fue el que menos participó... A mí el video me cayó del cielo, porque mi perro no me defendió. Nos decían que nos fuéramos, era como que estuvieran escondiendo algo", añadió el ex jugador de Liverpool y Real Betis.

"Nosotros siempre vamos, y tengo un montón de mensajes de gente que habla de este señor de a caballo, y que han existido balazos y de gente a la que han perseguido con machetes", complementó.

"Me quebré cuando estaba constatando lesiones, porque me contaron que mi hijo tomó un fierro porque quería ir a defenderme", narró ya emocionado en el diálogo con la animadora Tonka Tomicic.