Campeón de la Copa Libertadores admitió contactos desde el fútbol chileno: “Me llamaron…”

El mercado de pases del fútbol chileno está en marcha y los diferentes clubes buscan reforzar sus plantillas de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025.

En ese contexto, en las últimas horas un campeón de la Copa Libertadores confirmó que ha tenido contactos con un equipo de nuestro país, el cual busca remecer el período de traspasos.

👀 El campeón de la Copa Libertadores que confirmó contactos desde Chile

El futbolista que confirmó contactos desde Chile es Lucas Pratto, delantero argentino con pasos en Universidad Católica. El campeón de la Copa Libertadores junto a River Plate en 2018, se encuentra en busca de equipo tras dejar Olimpia de Paraguay.

En ese sentido, contó que fue contactado desde nuestro país, aunque no reveló desde qué equipo. “De Gimnasia (y Esgrima de La Plata) no me llamaron. De Colombia sí, Chile también y algunos equipos de Argentina”, señaló a Radio La Red.

“Deseo jugar un poquito más, un año y medio más. La idea es retirarme jugando, sintiéndome bien. Iré donde me quieran y me hagan sentir importante para aportar donde me toque. Lo básico es eso”, añadió.

⁉️ ¿Qué equipo chileno quiere a Lucas Pratto?

Según ha trascendido en los últimos días, el equipo chileno que quiere a Lucas Pratto es O’Higgins de Rancagua.

🤔 ¿Dónde juega Lucas Pratto en 2025?

Actualmente se encuentra en calidad de jugador libre, pero durante el primer semestre de 2025, Lucas Prato jugó en Nacional de Paraguay.

📊 Los números de Lucas Pratto en Nacional

En su último equipo, Lucas Pratto jugó un total de 3.230 minutos en 57 partidos.