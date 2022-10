Jaime García y su continuidad en Ñublense: Ya veremos si hay acuerdo para seguir

El técnico Jaime García habló sobre su continuidad en Ñublense, tras la gran campaña realizada este 2022, y remarcó que su compromiso con el equipo es hasta el último día del Campeonato, cuando enfrente a Colo Colo en la fecha 3.

"Mi futuro es donde esté feliz y donde me desarrolle como entrenador. He ido con calma y de menos a más. Mi compromiso con el club es hasta el 5 de noviembre. Ya veremos si hay acuerdo para seguir. Le debo lealtad al equipo", explicó García en Las Ultimas Noticias.

"La otra vez me preguntaron si me veía en un equipo grande y yo no puedo decir nada, porque mi lealtad es con Ñublense. Después se verá", agregó el DT.

García también habló sobre la histórica clasificación conseguida a la Copa Libertadores, y aseguró que el plan era sólo "tener un año tranquilo".

"Por muy alta o muy baja que sea la plantilla, uno siempre aspira a ganar un campeonato, a clasificar a una copa o querer salvar la categoría. Uno busca tener un año tranquilo. Y este año ese era el objetivo. Tener un año tranquilo y meternos otra vez en una copa, pero se fue dando esta campaña...Te mentiría si dijera que esta campaña estaba en mi planificación", indicó.

Ñublense actualmente está tercero en el Campeonato y enfrentará a Curicó, segundo en la tabla, este lunes, en la lucha por el Chile 2 a la Libertadores, a las 17:30 horas (20:30 GMT).