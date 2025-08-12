Martín Rodríguez deja Ñublense y vuelve a Turquía: así se repite su historia

Ñublense oficializó este lunes 12 de agosto la salida de Martín Rodríguez de la institución chillaneja. El extremo de 30 años, conocido como el "Tín", abandona a los Diablos Rojos para continuar su carrera en el extranjero, específicamente rumbo a Altay Spor de Turquía.

⚽ ¿Qué dijo el comunicado oficial de Ñublense?

"El jugador Martín Rodríguez deja de pertenecer a nuestra institución para continuar su carrera en el extranjero", señaló el comunicado.

Ñublense expresó su agradecimiento al jugador por su paso por la institución. "Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y profesionalismo durante el tiempo en que defendió con orgullo los colores de los Diablos Rojos", añadieron.

La institución también le deseó éxito en sus futuros desafíos: "¡Gracias por confiar en esta institución, Tín! Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos".

🔄 ¿Por qué se repite la historia de Martín Rodríguez?

La salida de Martín Rodríguez de Ñublense recuerda lo ocurrido en Colo Colo hace algunos años. En 2021, el extremo llegó libre al Cacique cuando el club se recuperaba de pelear el descenso. Tras ir ganando protagonismo bajo las órdenes de Gustavo Quinteros, Rodríguez partió en el mercado de invierno rumbo a Turquía, al mismo elenco, por apenas 250 mil dólares.

En Chillán, el escenario se repite. El "Tín" llegó en febrero de 2025 cuando quedó libre del DC United de la MLS, se afianzó en el equipo de Francisco Arrué con 16 partidos disputados, pero nuevamente una oferta desde Turquía terminó siendo irresistible para el atacante oriundo de Diego de Almagro.

💸 ¿Cuál es el impacto de la partida de Martín Rodríguez para Ñublense?

La partida de Rodríguez deja sin posibilidades al club para buscar un reemplazo, ya que el mercado de fichajes cerró en Chile. Sin embargo, el mercado europeo sigue abierto hasta el 1 de septiembre, lo que permite al "Tín" concretar su traslado.

Para Ñublense, que marcha décimo en el Campeonato Nacional con 23 puntos, la salida de una de sus figuras ofensivas representa un golpe en su aspiración de mejorar su ubicación en la tabla y alejarse de la zona de riesgo.

📊 Los números de Martín Rodríguez en Ñublense

🏟️ 16 partidos

⚽ 2 goles

✅ 2 asistencias

⏱️ 828 minutos

🔗 ¿Dónde leer más sobre Ñublense?

Para seguir toda la actualidad de Ñublense y el fútbol chileno, mantente informado en Al Aire Libre.