Zinedine Zidane fue autocrítico: La culpa es de todos cuando se pierde

El director técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, analizó la dura derrota de su escuadra por 3-0 frente a París Saint-Germain, en el inicio de su participación en la Champions League, y aseguró que la principal falencia se produjo en la "intensidad" que propusieron ante los locales. Además, afirmó que "la culpa es de todos cuando se pierde".

"Ellos son buenos para crear ocasiones, no es eso lo que me preocupa. Lo que me ha preocupado esta noche es ver a mi equipo sin la intensidad necesaria en esta competición. Sabemos el adversario que enfrentamos, es un equipo que nos ha metido mucha presión, y lo sabíamos", sostuvo "Zizou" en conferencia de prensa.

Además y sobre el mismo tema, el DT insistió que "yo creo que es un problema de intensidad, porque al final la intensidad es lo más importante en el campo de juego. Puedes tener un partido un poco malo en el juego, pero si metes intensidad y ganas algunos duelos, puedes estar en el compromiso, pero nuestro partido no ha sido eso, sino todo lo contrario".

Sobre la poca efectividad que tuvo el equipo en el partido, sin disparos directos a portería, Zidane dijo que "no hemos entrado casi nunca en el partido, tuvimos pocas ocasiones a diferencia de otras veces. Hemos hecho igualmente dos goles, pero nos anularon por el VAR, pero el resto nada", agregó.

Finalmente, acerca las críticas que recibió su portero Thibaut Courtois, principalmente por su lenta reacción en el primer gol del partido, el estratega señaló que "aquí estamos todos en el mismo barco. Cuando ganamos, lo hacemos todos y cuando perdemos también estamos todos"

"No voy a señalar a nadie, lo que hay que hacer ahora es olvidar esta derrota, que es dura, pero nosotros tenemos un partido el domingo ya (ante Sevilla) y nos tenemos que centrar en eso, pero repito la culpa es de todos cuando se pierde", cerró.