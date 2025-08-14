Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Se juega la Fecha 21 de la Primera B.
Santiago Morning y Deportes Santa Cruz protagonizan un duelo importante en esta fecha 21 de la Primera B 2025, partido en el que necesitan urgentemente sumar puntos. El compromiso se jugará este viernes 15 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo y tendrá la transmisión de TNT Sports y HBO Max.
⚽ Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz en vivo por la Primera B: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz?
El duelo entre Santiago Morning y Deportes Santa Cruz se juega este viernes 15 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.
📅 Fecha: Viernes 15 de agosto
🕗 Horario: 15:00 horas
🏟️ Estadio: Municipal de La Pintana
📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz?
📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: HBO Max
🖥️ Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz por la Primera B 2025
El once probable: Por confirmar. DT: Cristián Febre.
🧾 El XI de Deportes Santa Cruz vs Santiago Morning por la Primera B 2025
El once probable: Por confirmar. DT: John Armijo.