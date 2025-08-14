Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Santiago Morning

Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Se juega la Fecha 21 de la Primera B.

Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Santiago Morning y Deportes Santa Cruz protagonizan un duelo importante en esta fecha 21 de la Primera B 2025, partido en el que necesitan urgentemente sumar puntos. El compromiso se jugará este viernes 15 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo y tendrá la transmisión de TNT Sports y HBO Max.

⚽ Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz?

El duelo entre Santiago Morning y Deportes Santa Cruz se juega este viernes 15 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

  • 📅 Fecha: Viernes 15 de agosto

  • 🕗 Horario: 15:00 horas

  • 🏟️ Estadio: Municipal de La Pintana

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz?

  • 📺 TV: TNT Sports

  • 💻 Streaming: HBO Max

  • 🖥️ Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Santiago Morning vs Deportes Santa Cruz por la Primera B 2025

El once probable: Por confirmar. DT: Cristián Febre.

🧾 El XI de Deportes Santa Cruz vs Santiago Morning por la Primera B 2025

El once probable: Por confirmar. DT: John Armijo.

Temas #Deportes #Fútbol #Santiago Morning

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
