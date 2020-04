El drama de Néstor Canelón por el coronavirus: No puedo traer a mi familia y yo tampoco puedo ir

El delantero venezolano de Santiago Wanderers Néstor Canelón relató los difíciles que vive producto del coronavirus, viviendo solo en Valparaíso y alejado de su familia, que vive en su país, y que no puede venir a Chile por problemas con su visa, por lo que pasa solo su cuarentena.

"Si llega a pasar algo yo no voy a poder ir para allá, y si me pasa algo a mí, tampoco va a poder venir la familia. Sabes, en algún momento uno juega play y se distrae, pero después la cabeza vuelve al punto sensible y es muy difícil", señaló el "llanero" en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM.

"Los profes se han encargado de estar pendiente de Esli (García) y yo que estamos solos. No tenemos la posibilidad de traer a nuestras familias por el tema país. Se han pedido las visas y una fue rechazada y la otra está en trámite", añadió.

Finalmente, sobre los problemas que atraviesa su familia en Venezuela, Canelón dijo que "mi familia tiene todo lo que necesita en su casa, por ejemplo, yo intenté mandarle algunas provisiones, pero es complicado porque si pasa algo uno cómo reacciona. Hasta ahora no ha pasado nada, pero el miedo de nosotros es si pasa algo".

"El tema es que pusieron cuarentena en mi país y no hay gasolina, y si no hay gasolina no hay como transportar alimentos, la policía y los militares se aprovechan y son temas delicados. Mis hermanos me comentan, que hay gente que no respetan la cuarentena, porque mi país está en pobreza extrema y la gente tiene que salir a trabajar", cerró.