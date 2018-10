Agente reveló motivos de Zidane para dejar Real Madrid y qué piensa sobre Manchester United

Alain Migliaccio, representante del técnico francés Zinedine Zidane, reveló los motivos que derivaron en la salida del ex futbolista del banco de Real Madrid y además dio a conocer qué piensa el galo sobre la opción de llegar a Manchester United.

"Estaba agotado a nivel nervioso. Eligió vivir un año sabático y no va a recular", explicó el agente para luego referirse a los rumores que lo ligan al equipo de la Premier League.

"No creo que vaya a Inglaterra. No es su estilo. Lo hablé con él y la verdad es que no le atrae", manifestó.

Por último, dijo que Juventus "es una posibilidad porque hay una historia detrás, es el club de su corazón".