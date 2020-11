Reinaldo Rueda asumió "riesgo" de su puesto: Uno se expone en cada juego de selección

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, reconoció que su puesto al frente de la Roja está "en riesgo" luego de la caída que sufrió el equipo en Venezuela, por 2-1, y además explicó la posición en que utilizó al delantero Alexis Sánchez.

"Todos los partidos que se pierden van a tener ese riesgo, en cada juego de selección nacional se expone uno", replicó ante una consulta de si es que considera que su posición como DT del combinado chileno está en peligro.

"Estamos en ese camino de clasificatoria que ha sido difícil, ojalá podamos replantearla para el próximo año", agregó el colombiano.

Opina junto a #LaRojaEnCooperativa, ¿qué crees que debe hacer Rueda tras la caída de @LaRoja ante Venezuela? — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 17, 2020

"Fue un resultado adverso que no esperábamos por la forma en que venía el equipo, Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto", continuó y afirmó que no solo el zaguero Guillermo Maripán exhibió un bajo nivel, "sino varios que tienen otro comportamiento; no se logró la dimensión y producto de ello, no hacer el juego colectivo".

Sobre por qué sacó a Fabián Orellana del equipo titular para que ingresara Alexis Sánchez, explicó que "la idea era mantener a Jean Meneses que había hecho un buen juego -ante Perú- y echar mano a la capacidad de Alexis, que como está jugando en su club diera un aporte de izquierda a zona central, por eso la partiicipación de -César- Pinares en zona derecha".

"Alexis en su club no tiene continuidad y en la selección se brinda óptimo; hoy buscamos que estuviera de mediapunta para dar un mejor rendimiento, más consciente que venía de una insuficiencia físcia que lo mermaba. No logró por eso su dimensión y todo lo que conocemos de él, pero es un jugador vital e importantisimo para nosotros", complementó.

La Roja terminó la doble fecha de este mes de noviembre con solo 3 puntos, debido a su triunfo sobre Perú y caída en Caracas, por lo que acumula 4 unidades en las Clasificatorias.