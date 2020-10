Resumen: Chile desaprovechó oportunidades y sólo cosechó un punto de seis en el inicio de las Clasificatorias

Finalizó la primera doble fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y el balance no es positivo para Chile, ya que perdió ante Uruguay el pasado jueves y este martes igualó con Colombia. Es decir, sólo cosechó un punto de seis posibles.

En la primera fecha, la derrota ante Uruguay fue amarga, por culpa de los polémicos cobros del VAR. Sin embargo, las buenas sensaciones que dejó lo futbolístico, en esa jornada, se esfumaron este martes en Santiago, al dejar escapar el triunfo con un empate 2-2 ante los colombianos, mostrando poco fútbol y dependiendo en demasía del rendimiento individual de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, autores de los goles en el Nacional.

Los colombianos, que venían de ganar 3-0 a Venezuela, se llevaron un punto de oro, con goles de Jefferson Lerma y Radamel Falcao, este último justo en los descuentos.

Por su parte, Brasil, el campeón de América, mostró sus credenciales de favorito y tomó el liderato de la tabla. Después de golear a Bolivia, el turno de esta jornada fue un 4-2 a Perú en Lima, en un partido no ajeno a la controversia.

Para los peruanos, que arrancaron ganando, los goles fueron de André Carrillo y Renato Tapia, mientras que el Scratch remontó con un triplete de Neymar (dos goles fueron de penal) y otro tanto de Richarlison.

El otro líder de las Clasificatorias es la Argentina de Lionel Messi, que dio la sorpresa al conseguir una victoria por 1-2 ante Bolivia en La Paz. Los altiplánicos estaban arriba con gol de Moreno Martins, pero la albiceleste lo dio vuelta con tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

Por su parte, Uruguay, verdugo de Chile la fecha pasada, sufrió en carne propia las irregularidades de VAR, aunque también recibió un baile por parte de Ecuador, que goleó por 4-2 en Quito. Los goles celestes fueron penales de Luis Suárez, mientra que los locales festejaron con tantos de Angel Mena, Michael Estrada (doblete) y Gonzalo Plata.

Finalmente, Paraguay logró su primer triunfo con una victoria por 0-1 como visita ante Venezuela, que increíblemente desperdició un penal (regalado) en el último minuto.

Resultados segunda fecha

- Bolivia 1-2 Argentina. Estadio "Hernando Siles", La Paz. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 24' Marcelo Moreno Martins (BOL); 1-1: 44' Lautaro Martínez (ARG); 79' Joaquín Correa (ARG)

- Ecuador 4-2 Uruguay. Estadio de LDU, Quito. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 14' Moisés Caicedo (ECU); 2-0: 45+4' Michael Estrada (ECU); 3-0: 52' Michael Estrada (ECU); 4-0 75' Gonzalo Plata (ECU); 4-1: 83' Luis Suárez (URU); 4-2: 90+5' Luis Suárez (URU)

- Venezuela 0-1 Paraguay. Estadio Metropolitano de Mérida. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: Gastón Giménez 85' (PAR)

- Perú 2-4 Brasil. Estadio Nacional de Lima. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 6' André Carrillo (PER); 1-1: 27' Neymar (BRA); 2-1: 58' Renato Tapia (PER); 2-2: 64' Richarlison (BRA); 2-3: 83' Neymar (BRA); 2-4: 90+3' Neymar (BRA)



- Chile 2-2 Colombia. Estadio Nacional de Santiago. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 7' Jefferson Lerma (COL); 1-1: 37' Aruro Vidal (CHI); 1-2: 42' Alexis Sánchez (CHI); 2-2: 90+2' Radamel Falcao (COL)



Tabla de posiciones

1. Brasil 6 puntos (+7)

2. Argentina 6 (+2)

3. Colombia 4 (+3)

4. Paraguay 4 (+1)

5. Ecuador 3 (+1)

6. Uruguay 3 (-1)

7. Chile 1 (-1)

8. Perú 1 (-2)

9. Venezuela 0 (-4)

10. Bolivia 0 (-6)

Goleadores

Con tres goles: Neymar (BRA), Luis Suárez (URU), André Carrillo (PER)

Con dos goles: Roberto Firmino (BRA), Angel Romero (PAR), Luis Muriel (COL), Alexis Sánchez (CHI)

Próxima fecha

Con fecha y horarios a confirmar por FIFA y Conmebol

11 de noviembre

Chile vs. Perú

Brasil vs. Venezuela

Argentina vs. Paraguay

Colombia vs. uruguay

Bolivia vs. Ecuador

Así se clasifica a Qatar 2022

Al término de todos los partidos clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2022 los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el quinto lugar clasifica a un repechaje intercontinental.